Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz

Rociada de pintura verde y con inscripciones de Vox. Así ha amanecido este jueves la estatua de Miguel Celdrán, exalcalde de Badajoz, que está ubicada en la plaza de Conquistadores, en el lateral que da hacia la avenida que lleva su nombre.

Las mismas pintadas se han realizado también sobre varios vehículos que estaban estacionados en el entorno e, incluso, en la puerta de los ascensores de un bloque de pisos de las proximidades. Los afectados ya han denunciado los hechos.

Un trabajador de FCC limpia las pintadas, este jueves por la mañana. / LA CRÓNICA

A la estatua de Celdrán, que ya han limpiado los operarios del servicio municipal de Limpieza, le han pintado la cara por completo de color verde y en el pecho han escrito la palabra Vox, la misma que han dejado los vándalos a los pies de la escultura de Martínez Giraldo que homenajea a quien fue alcalde de Badajoz por el PP durante 18 años.

No es la primera vez que la escultura del exalcalde es vandalizada. A finales del pasado mes de agosto apareció sobre ella pintura blanca.