Vandalismo
Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
También han aparecido las mismas pintadas en varios vehículos y ascensores de un edificio del entorno de la plaza de Conquistadores
Rociada de pintura verde y con inscripciones de Vox. Así ha amanecido este jueves la estatua de Miguel Celdrán, exalcalde de Badajoz, que está ubicada en la plaza de Conquistadores, en el lateral que da hacia la avenida que lleva su nombre.
Las mismas pintadas se han realizado también sobre varios vehículos que estaban estacionados en el entorno e, incluso, en la puerta de los ascensores de un bloque de pisos de las proximidades. Los afectados ya han denunciado los hechos.
A la estatua de Celdrán, que ya han limpiado los operarios del servicio municipal de Limpieza, le han pintado la cara por completo de color verde y en el pecho han escrito la palabra Vox, la misma que han dejado los vándalos a los pies de la escultura de Martínez Giraldo que homenajea a quien fue alcalde de Badajoz por el PP durante 18 años.
No es la primera vez que la escultura del exalcalde es vandalizada. A finales del pasado mes de agosto apareció sobre ella pintura blanca.
- Paloma García: «Queremos que quien entre en Las Tres Campanas sienta que vuelve a casa»
- Entidades sociales denuncian en Badajoz que 'no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- El Nevero de Badajoz contará con una electrolinera de más de 2.000 metros cuadrados
- Una médico de Badajoz denuncia al familiar de un paciente por agresión
- Cabalgata de Reyes 2026 en Badajoz: recorrido, horario y novedades
- David Pérez, promotor del camión de los regalos: 'Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera
- El asesinato a tiros de un hombre en Tres Arroyos sigue sin resolverse un año después