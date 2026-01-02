La 'Diosa de la Caza' desfila de nuevo en la Cabalgata de Reyes Magos de Badajoz

La Federación Extremeña de Caza volverá a participar en la Cabalgata de los Reyes Magos de la ciudad de Badajoz, a la que regresa por tercera vez con su carroza cinegética 'La Diosa de la Caza'. Tras su paso por Cáceres el pasado año 2025, esta iniciativa, que nació en 2023, continúa recorriendo Extremadura con una acogida "cada vez mayor y un espíritu cada vez más compartido", ha señalado Fedexcaza, cuya carroza que desfilará quinta en el pasacalles "llevando un mensaje cercano y emotivo: la caza y el mundo rural son de todos los extremeños".

"La carroza de la Diosa Diana refleja el respeto por nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro entorno natural", han asegurado. "Este año, la respuesta ha sido excepcional, ya que más de 120 personas mostraron su interés por acompañarnos, aunque finalmente desfilarán 50 acompañantes por el límite establecido", han añadido.

Proyecto abierto a todos

Además, la carroza contará con 26 niños, que viajarán junto a la Diosa Diana, símbolo de la caza, la naturaleza salvaje y los animales. "Niños, adultos y Diosa refuerzan el carácter familiar y generacional de esta iniciativa, y pone de relieve que se trata de un proyecto abierto a todos, en el que grandes y pequeños disfrutan y dan a conocer el mundo rural", han expresado.

La federación ha subrayado que la participación en la Cabalgata de Reyes "no es solo un desfile, sino una forma de acercar a toda la sociedad extremeña los valores de este deporte, el amor por la naturaleza, la tradición y la convivencia entre campo y ciudad". "La carroza de la Diosa Diana se ha convertido en un símbolo referente de unión y de ilusión, que cada año despierta mayor participación en Extremadura", ha incidido.

Próximo 5 de enero

El próximo 5 de enero, la carroza recorrerá las calles de Badajoz acompañada por familias, niños y personas de todos los ámbitos, "en un día de ilusión, convivencia y tradición que demuestra que esta es, verdaderamente, una carroza de todos los extremeños", ha concluido la federación, al tiempo que ha agradecido la colaboración de sus patrocinadores, Cárnicas DIBE, JOCAEX, ALTUBE y Audio Centro, cuyo apoyo "hace posible que esta iniciativa continúe creciendo y emocionando a toda Extremadura".