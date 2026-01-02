Ya hay fecha para los distintos sorteos del Carnaval de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado este viernes los detalles de los diferentes sorteos que determinarán el orden de participación de las agrupaciones en el concurso de murgas y en los principales desfiles del Carnaval 2026. Estas son unas de las citas más esperadas del calendario carnavalero pacense puesto que no solo organiza la participación de cientos de colectivos, sino que sirven también de punto de encuentro para los carnavaleros.

Según la información difundida en la web oficial del Carnaval, los sorteos se llevarán a cabo durante el fin de semana del 10 y 11 de enero.

El sábado 10 de enero, la concejalía de Juventud acogerá el sorteo dedicado al concurso de murgas 2026. Está previsto que la cita arranque a las 12.00 horas, con la apertura de puertas para los participantes desde las 11.30 horas.

El domingo 11 de enero ocurrirá lo propio con el sorteo que definirá el orden de salida de las agrupaciones en los grandes desfiles del Carnaval: grupos de animación, artefactos y comparsas. El evento comenzará igualmente a mediodía, con acceso reservado desde las 11.00 hasta las 11.30 horas a los representantes de las agrupaciones inscritas, seguido de la apertura al público general. En esta ocasión será en el teatro López de Ayala.