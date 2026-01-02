El Hospital Centro Vivo de Badajoz cierra el año con 280.000 visitantes

280.000 visitantes y 339 actividades. Son las cifras con las que el Hospital Centro Vivo de Badajoz ha cerrado el 2025 y que se traducen, según la diputación, en la consolidación como "epicentro" cultural y de ocio para la ciudad y la provincia.

Festivales, conciertos, conferencias, exposiciones, presentaciones literarias, certámenes gastronómicos y los Mercados de Productos Locales concentran el grueso de la amplia y variada programación de este espacio que, según la institución provincial no ha dejado de crecer una nutrida y variada oferta que no deja de crecer desde que este emblemático espacio se reabrió en diciembre de 2021, tras casi dos décadas cerrado al público.

Visitantes en los puestos del Mercado de Productos Locales. / LA CRÓNICA

Entre todas las propuestas, la diputación destaca, el estreno de la perfomance 'Sky', el Festival Terras sem Sombra, el Rayito Fest, Territorio Makers, la Semana de la Astronomía, Sabor Badajoz o el homenaje al flamencólogo Francisco Zambrano, recientemente fallecido.

Asimismo, de esta manera, según destaca la Diputación de Badajoz, se ha conseguido a dotar de vida a este edificio histórico, además de contribuir a la dinamización cultural y de ocio de la ciudad de Badajoz y de toda la provincia. Por ello, la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, ha mostrado su "alegría" por unos datos que reafirman la apuesta por la recuperación del inmueble y la creciente importancia del mismo para la vida cultural y de ocio en la provincia.

Edificio "vivo"

"Estamos tremendamente satisfechos de la gran acogida que ha tenido el Hospital Centro Vivo desde su reapertura hace cuatro años. Un espacio que durante décadas fue un símbolo de salud y atención para todos los ciudadanos, y que hoy es un edificio vivo, un punto de encuentro de la cultura, donde la gastronomía, la música, el arte, la literatura y la creatividad le dan vida", ha dicho la presidenta.

Raquel Del Puerto ha recordado que el espacio va a estar disponible para impulsar todo tipo de iniciativas que muestren el talento y la cultura de la región. “En la Diputación de Badajoz queremos que este centro siga siendo de todos y para todos. Sus puertas están abiertas para aquel que quiera conocer nuestra historia y para los que quieran demostrar el talento de nuestra tierra. Un espacio abierto a la ciudad que nos acoge, a Badajoz, a la provincia, y a toda Extremadura".

Asimismo, ha valorado que el Hospital Centro Vivo es "un ejemplo más" de que la institución está presente y ha avanzado que en 2026 se incorporarán novedades a su oferta.