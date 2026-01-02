El mercadillo del martes de Badajoz se adelanta al lunes "para que se puedan comprar los últimos detalles"

El tradicional mercadillo de los martes pacense sufrirá un cambio excepcional esta semana con motivo de las festividades de Reyes. Según confirma Julián Cruz, de Acaex, los puestos que normalmente se instalan bajo el puente Real se adelantarán al lunes 5 de enero, víspera de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos.

Según explica la asociación, están autorizados a poner el mercadillo en la ciudad cualquier día festivo del año. Sin embargo, en esta ocasión han optado por no hacerlo y abrir los puestos el día antes.

Esta decisión persigue facilitar a vecinos y visitantes las compras en una de las semanas más activas del año para el comercio local. También, afirma, a las necesidades de vendedores ambulantes de pasar el casa esa jornada festiva. "Para nosotros el Día de Reyes es sagrado, y entendemos que para los clientes también".

Así, en la explanada estarán ubicados los puestos de 9 a 14.00 horas "con buenos precios, tiraremos la casa por la ventana", explica. "Así damos la oportunidad de comprar los últimos detalles".