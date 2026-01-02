¿Cuándo y cómo se toma el roscón de Reyes en Badajoz?

El roscón de Reyes vuelve a ocupar un lugar protagonista en las mesas de los pacenses con la llegada de una de las tradiciones más dulces de la Navidad. En Badajoz, este postre típico no solo se mantiene como una costumbre arraigada, sino que cada año confirma las preferencias de los vecinos: el roscón de nata sigue siendo, sin discusión, el más demandado.

Familias, amigos y compañeros de trabajo comparten este dulce principalmente durante la mañana o a la hora de la merienda del 6 de enero, aunque muchos adelantan la degustación a la noche de Reyes. Acompañado de chocolate caliente, café o incluso algún licor, el roscón se convierte en el centro de reuniones marcadas por la ilusión y la tradición.

En cuanto a sabores, aunque hay opciones para todos los gustos -trufa, sin relleno o incluso versiones sin azúcar- la nata continúa liderando las ventas. Así lo confirman tanto los consumidores como los productores, que ya han comenzado a preparar miles de unidades para atender la alta demanda de estos días.

Producción local

Uno de los principales elaboradores de roscones de Reyes en Badajoz es Granja El Cruce, empresa que inició su andadura en 1986 en La Codosera y cuyo gerente, Raúl Gómez, explica que este año producirán alrededor de 10.000 roscones. La elaboración comienza esta misma tarde y, a partir de mañana, los pacenses podrán encontrarlos a la venta en las 33 tiendas que la empresa tiene distribuidas por toda la ciudad.

Gómez destaca que este año se han mantenido los precios respecto a 2024. Los formatos grandes sin relleno cuestan diez euros, mientras que los rellenos de nata o trufa se venden por catorce euros. Además, Granja El Cruce también sirve roscones a otros establecimientos como caterings, bingos, pubs y discotecas, ampliando así su presencia más allá del ámbito doméstico.

Una de las particularidades de esta empresa es su vinculación con una de las tradiciones más populares de la ciudad. Desde hace aproximadamente diez años, Granja El Cruce es la encargada de elaborar los roscones que el Ayuntamiento de Badajoz reparte cada 5 de enero por la mañana en el paseo de San Francisco, un acto que congrega a cientos de vecinos y que marca oficialmente la antesala del Día de Reyes.

Este año, se repartirán 6.000 porciones y, como novedad, se servirán también con nata. Además, como es habitual, habrá sin gluten y sin azúcar para que todo el mundo pueda degustarlo.

Un niño de Badajoz recoge una porción de roscón en San Francisco. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

Habrá tres puntos de reparto (en la zona próxima a la churrería del mercado navideño, junto a Hacienda y en uno de los laterales) y durante la actividad se llevarán a cabo actividades de animación en la carpa infantil.

Del roscón tradicional al vegano

Junto a la producción a gran escala, en Badajoz también destacan pastelerías más pequeñas pero de carácter artesanal y que mantienen viva la tradición del roscón de Reyes durante todo el año. Es el caso de la pastelería San Cipriano, conocida anteriormente como Disney, situada en el barrio de San Roque y abierta desde 1991.

Su gerente, Sol Díaz, explica que esta campaña elaborarán en torno a 400 roscones, todos ellos artesanales y vendidos al peso. Los clientes pueden elegir entre distintos rellenos como nata, trufa, crema o chocolate, con la posibilidad incluso de combinarlos por mitades, una opción cada vez más demandada para satisfacer distintos gustos en una misma mesa.

Una trabajadora de la pastelería San San Cipriano (Badajoz) elabora un roscón. / Diego Rubio

Este establecimiento apuesta además por la diversidad y la adaptación a todo tipo de consumidores. En su obrador elaboran roscones sin lactosa, sin huevo y veganos, lo que permite que personas con intolerancias o que siguen dietas específicas también puedan disfrutar de este dulce típico de Reyes.

La demanda del roscón en esta pastelería no se limita únicamente a las fechas navideñas. “Nos los piden durante todo el año; incluso los hemos elaborado en el mes de agosto”, presume Díaz.

La opinión de los pacenses

En la calle, las opiniones confirman la tendencia. La mayoría de los vecinos consultados coinciden en que el roscón de nata es su favorito. “Es el de siempre y el que más gusta en casa”, comenta Elena, una vecina de la avenida Fernando Calzadilla.

También hay quienes apuestan por alternativas. Ramón, que vive en el Casco Antiguo, asegura que prefiere el roscón portugués, “porque es más consistente y tiene mejor sabor” mientras que Belén, también de la zona, reconoce que le gusta de cualquier manera: "Soy muy golosa y me gusta probarlos todos, de hecho, acabo de reservar uno con sabor a Kinder". Carmen, de San Roque, señala por su parte, que suele comprarlos en el supermercado, ya que “son más baratos y están igual de buenos”.

Son muchos también los que optan por la elaboración casera. Vicenta, de Cordobilla de Lácara, ha venido a Badajoz para hacer algunas compras y cuenta que ella misma hace el roscón siguiendo los pasos de un robot de cocina. "Es un éxito asegurado entre mis hijos, les encanta. La verdad es que, quien no cocina, es porque no quiere”, señala.

Tradicional o moderno, artesanal o comprado, relleno o sin relleno, el roscón de Reyes vuelve a demostrar que, en Badajoz, es mucho más que un dulce: es una tradición compartida que endulza uno de los días más esperados del año.