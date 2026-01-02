DIEGO RUBIO/REBECA PORRAS

¿Cuándo y cómo se toma el roscón de Reyes en Badajoz?

El roscón de Reyes vuelve a ocupar un lugar protagonista en las mesas de los pacenses con la llegada de una de las tradiciones más dulces de la Navidad. En Badajoz, este postre típico no solo se mantiene como una costumbre arraigada, sino que cada año confirma las preferencias de los vecinos: el roscón de nata sigue siendo, sin discusión, el más demandado. Uno de los principales elaboradores de roscones de Reyes en Badajoz es Granja El Cruce, empresa que inició su andadura en 1986 en La Codosera y cuyo gerente, Raúl Gómez, explica que este año producirán alrededor de 10.000 roscones. La elaboración comienza esta misma tarde y, a partir de mañana, los pacenses podrán encontrarlos a la venta en las 33 tiendas que la empresa tiene distribuidas por toda la ciudad.