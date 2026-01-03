Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Circo y teatro se dan la mano en 'La Premiére' este sábado en Badajoz

El espectáculo, dirigido al público familiar, se representa en el López de Ayala

Espectáculo 'La Premiére', que se representa este sábado en el teatro López de Ayala de Badajoz.

Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este sábado el espectáculo ‘La Premiére’, en el que circo y teatro se dan la mano. Se trata de una propuesta dirigida al público familiar, con dramaturgia de Carlos Pérez y José F. Delgado y que produce la compañía Teatrapo Producciones.

Protagonizada por Cuca Cantillo, Iván Alonso, Ilia Miña, Olga Calle y Carlitos Pérez, ‘La Premiére’ cuenta la historia de cuatro artistas, con caracteres totalmente opuestos, que se enfrentan al reto de ‘desnudarse’ - de forma metafórica- para dar vida a los personajes que interpretarán.

La función, que comenzará a las siete de la tarde, tiene una hora de duración. Las entradas cuestan 10 euros y los menores de 12 años solo pagarán 4.

Circo y teatro, se combinan en este espectáculo, que muestra la disciplina y técnica que requiere el primero, y el intenso trabajo mental y emocional del segundo.

El resultado es un coctel explosivo: lenguaje cómico y una estructura teatral con técnicas circenses contemporáneas.

