Circo y teatro se dan la mano en 'La Premiére' este sábado en Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este sábado el espectáculo ‘La Premiére’, en el que circo y teatro se dan la mano. Se trata de una propuesta dirigida al público familiar, con dramaturgia de Carlos Pérez y José F. Delgado y que produce la compañía Teatrapo Producciones.

Protagonizada por Cuca Cantillo, Iván Alonso, Ilia Miña, Olga Calle y Carlitos Pérez, ‘La Premiére’ cuenta la historia de cuatro artistas, con caracteres totalmente opuestos, que se enfrentan al reto de ‘desnudarse’ - de forma metafórica- para dar vida a los personajes que interpretarán.

La función, que comenzará a las siete de la tarde, tiene una hora de duración. Las entradas cuestan 10 euros y los menores de 12 años solo pagarán 4.

Circo y teatro, se combinan en este espectáculo, que muestra la disciplina y técnica que requiere el primero, y el intenso trabajo mental y emocional del segundo.

El resultado es un coctel explosivo: lenguaje cómico y una estructura teatral con técnicas circenses contemporáneas.