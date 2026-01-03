Remite un escrito al ayuntamiento
Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz
El partido animalista considera que se envía un "mensaje equivocado" a la infancia sobre el respeto a la vida
El partido animalista Pacma en Badajoz ha remitido un escrito al ayuntamiento pacense para mostrar a su rechazo por la presencia de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) con una carroza cinegética en la Cabalgata de Reyes del próximo lunes y solicitar que sea retirada.
La formación, a través de una nota de prensa recogida por Efe, critica que en esta actividad navideña, "se incluyan imágenes y simbologías relacionadas con la caza".
En su opinión, la inclusión de actividades vinculadas al mundo cinegéticas en actos festivos dirigidos a menores "representa una distorsión del propósito de la cabalgata y una normalización de prácticas anacrónicas que implican sufrimiento animal evitable", lo que puede enviar "un mensaje equivocado" a la infancia sobre el respeto a la vida.
El partido animalista insta a las administraciones públicas a buscar alternativas a la utilización de animales en actos festivos, ya que "su presencia en contextos de ruido, aglomeraciones y estímulos intensos puede causarles estrés innecesario".
Asimismo, Pacma realiza un llamamiento a los ayuntamientos y organizadores de cabalgatas y otros actos públicos para que se comprometan con una "línea ética" en la programación de actividades que afecten a menores y animales.
