La sala Tarteso dispara las visitas al Museo Arqueológico de Badajoz

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha cerrado 2025 con 44.185 visitantes, un 22,9% más que el año anterior. Este dato lo corona como el que más ha crecido en número de visitas de los que gestiona la Junta de Extremadura y consolida a este espacio "como uno de los principales referentes culturales de la región y como motor de crecimiento dentro de la red de museos", según ha destaca el Gobierno regional.

Este incremento de visitantes se debe fundamentalmente a la apertura de la nueva sala de Protohistoria, inaugurada en el mes de mayo por el rey Felipe VI, que ha permitido "renovar el discurso museográfico, ampliar la oferta expositiva y reforzar el atractivo del museo".

La sala, también denominada Tarteso, acoge en total 400 piezas procedentes de los cinco yacimientos arqueológicos (Cancho Roano, Medellín, El Palomar de Oliva de Mérida, La Mata y el Turuñuelo de Guareña), así como otras halladas en una veintena de municipios, entre ellos Siruela, Segura de León, Villagarcía de la Torre, Higuera de Vargas o La Codosera. Ofrece un recorrido con formato lineal del siglo V II al V antes de Cristo, a través de seis vitrinas que recogen lo relacionado con la economía y los avances técnicos; con los rituales, el arte y la sociedad; con la epigrafía; y con la cultura funeraria.

Los Rostros del Turuñuelo. / S. GARCÍA

Desde la apertura del Arqueológico en 1989 apenas se había renovado su contenido, pero la aparición y puesta en valor de los Rostros del Turuñuelo hicieron obligatoria su puesta al día para mostrar este histórico hallazgo arqueológico, lo que también ha supuesto incorporar otros descubrimientos de gran relevancia de este periodo del pasado de la provincia pacense.

El 40% de las piezas de la sala de Protohistoria se exhiben al público por primera vez.

El Meiac

En cuanto al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), el otro que gestiona la Junta en Badajoz, también mantiene una tendencia ascendente en el número de visitantes, que en 2025 han alcanzado los 20.230, un 12,7% más que en el ejercicio anterior.

Esta evolución positiva está vinculada, según el Gobierno regional, a la programación desarrollada a lo largo del pasado año, en el que el museo ha celebrado su 30 aniversario, con propuestas "que han reforzado su posicionamiento como espacio de referencia" del arte contemporáneo en el ámbito iberoamericano.