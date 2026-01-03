Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»

Los vecinos de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos para el autobús urbano. Y es que desde este jueves, día 1 de enero, todos aquellos viajeros que hayan pasado su tarjeta o aplicación móvil por el registro de cobros han vuelto a pagar las tarifas íntegras en sus billetes y abonos; es decir, 65 céntimos cada viaje. Hasta el 31 de diciembre, el importe era la mitad, 32 céntimos, que se reducía todavía más en horarios establecidos como ‘hora valle’, por el que se pagaban 20 céntimos y que ahora ha ascendido a 0,41 euros. Los menores de 14 años, además, viajaban gratis con el ‘Bono 'Peque'. Sin embargo, el Ayuntamiento de Badajoz ha paralizado los descuentos por el momento, pendiente de que finalmente se apruebe en un pleno que todavía no dispone de fecha.

Si bajan los precios, mejoramos todos

De esta forma, los pacenses han pagado más, aunque muchos sin darse cuenta. Ejemplo de ello es Luisa Bachiller, quien lo ha cogido hoy «por primera vez» en 2026 y no se había percatado. «Yo llevo mi tarjeta, es lo que tengo y la verdad es que no me había dado cuenta, pero deberían mantener los descuentos, viajamos mucho y es necesario», expresa. Igualmente, Javier Carrasco suele moverse más en coche, aunque de vez en cuando sí que utiliza el autobús y paga normalmente en efectivo. Para él, si se bajaran los precios, «mejoramos todo el mundo». «Está subiendo todo y no bajan nada», reclama.

En la misma línea se mantiene otro viajero, Antonio Palomeque, cuya opinión sobre esta paralización de las tarifas reducidas es «claramente negativa», a pesar de que, defiende, no se trate de una «subida excesiva». «Si se puede aplicar un descuento, mejor, porque al fin y al cabo si se van sumando 20 céntimos en cada viaje acaba siendo un dinero».

Obliga a usar otros medios

Por otro lado, también hay otros usuarios que se muestran mucho más críticos con la situación. Almudena Ortiz, madre de tres hijos, salía justo de la oficina de información de Tubasa para preguntar por estos nuevos precios de cara al nuevo año. «Me parece fatal, sobre todo para los estudiantes y los niños, que cogen el autobús para todo», indica.

Además, esta subida, asegura, obliga a que tengan que disponer de otro tipo de transporte, como el coche, e incluso organizarse entre los padres para poder trasladar a sus hijos. «Esto hace que yo lo tenga que estar llevando, que coja mi coche, que gaste gasolina, y eso también afecta al medio ambiente, porque yo lo tengo que llevar y recoger, cuando de la otra manera el niño iba al Faro, al instituto, a los entrenamientos con los amigos... Ahora somos las madres las que recogemos a cuatro o cinco y nos vamos turnando», expone.

Una situación cuya responsabilidad, según otra vecina de la ciudad, Isabel Rivero, recae en el ayuntamiento. «Tenemos un alcalde que... como que no», denuncia. «Tendría que ser como el de Mérida o Cáceres donde, por lo menos, se aplican los descuentos y no hace falta consultar con nadie, que por lo que veo aquí tiene que consultarlo con todo», ironiza.

Gracias a sucesivas prórrogas

Los usuarios del autobús urbano se han beneficiado de este descuento desde el segundo semestre de 2023, gracias a las sucesivas prórrogas de esta ayuda por parte del Gobierno central, de la que Badajoz se quedó fuera en la anterior convocatoria porque empezó a aplicar la rebaja tarde (el 1 de marzo), según argumentó el ministerio. Eso supuso que el servicio dejase de estar bonificado el 1 de julio, aunque los descuentos se recuperaron en agosto y concluyeron finalmente el pasado 31 de diciembre, cuando el consistorio avanzó que dejarían de estar en vigor debido a que «no había información sobre prórrogas por parte del Gobierno de España».

En cambio, otros ayuntamientos apostaron por continuar con los descuentos, asumiendo incluso todo el coste si la subvención no llegaba, como es el caso del de Cáceres, que inició el expediente administrativo para garantizar en 2026 los descuentos del 50% en los títulos multiviaje del transporte urbano en autobús, así como la gratuidad de los abonos joven y senior, para menores de 16 años y mayores de 65. Por su parte, el de Mérida también anunció que asumirá en torno al 70 por ciento de coste de los bonos de viaje una vez aplicadas las ayudas del Gobierno de España, que permitirá que los usuarios sigan viajando gratis con bonos y multiviaje, mientras que el billete sencillo mantendrá un precio de 0,95 euros.

Ya en trámites, pero primero por el pleno

Finalmente, el pasado martes el Ayuntamiento de Badajoz confirmó que la recuperación de los descuentos ya está en trámites, pero debe pasar por aprobación del pleno de la corporación, cuya fecha todavía no está prevista. El ministerio aporta el 20%, haya o no compromiso de la Administración local y, por su parte, el consistorio pondrá el 30% restante para completar hasta el 50% de bonificación en los abonos.