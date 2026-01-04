Llamamiento
La Asociación de Belenistas de Badajoz busca relevos
La mayoría de sus socios superan los 65 años y su presidenta, Soledad Ayuso, teme que el belén monumental y la exposición de dioramas desaparezcan en el futuro si no se incorporan nuevos miembros
El belén monumental y la exposición de dioramas que la Asociación de Belenistas de Badajoz expone cada Navidad en el Museo de la Ciudad Luis de Morales atrae a miles de visitantes (18.000 en 2024). Es parada obligatoria para familias, turistas y centros escolares, que admiran y elogian estas obras de arte.
Sin embargo, esta tradición corre el riesgo de desaparecer en el futuro si no se incorporan nuevos belenistas para dar el relevo a los veteranos. La mayoría de los socios actuales, según explica la presidenta de la asociación, Soledad Ayuso, superan los 65 años y se van retirando porque ya no les resulta fácil dedicarse a esta actividad. «Se necesitan muchas más manos», reconoce. De lo contrario, teme que llegue un momento en el que los que queden no puedan trabajar al ritmo que requiere crear cada año un gran belén.
Por eso, la Asociación de Belenistas hace un llamamiento a las personas que estén interesadas en formar parte de su equipo. Solo se necesitan «ganas y un poco de tiempo».
Su presidenta asegura que no se requieren conocimientos previos ni ser un as con las manualidades -ni siquiera habilidades «excesivas»- porque las técnicas que se utilizan son «muy sencillas», pero con resultados muy «llamativos». El colectivo imparte cursos de formación todos los años en abril y todos los lunes abre su sede, en la calle Francisco Crespo Marchirant, para que quien lo desee se acerque a conocer su trabajo y a aprender. «Mi primer diorama lo hice en un curso y no sabía lo que era el poliespán», cuenta Soledad Ayuso.
Al trabajar con herramientas como el cúter, en la asociación no recomiendan esta actividad para niños pequeños, sino a partir de los 13 años. Ahora no hay socios ni de esa edad ni tampoco jóvenes. «Excepto cuatro o cinco de mediana edad, el resto somos todos jubilados». Para asociarse, lo único que hay que hacer es rellenar un formulario y abonar una cuota simbólica de 15 euros al año.
Quienes se animen, además de contribuir a mantener la tradición, tendrán como recompensa «una gran satisfacción personal». Cada belenista elabora de forma individual en sus dioramas y el diseño del belén monumental -que este año tiene como protagonista al ‘cuarto Rey Mago'- se decide en unas jornadas, pero solo tres personas trabajan en él. «Necesitamos más manos, muchas más», insiste Ayuso.
- Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- ¿Has estado de cañas en Badajoz? ¡Búscate en las fotos de la 'Tardevieja'!
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- El Ayuntamiento de Badajoz contempla bonificar el autobús urbano, pero no sabe cuándo se podrá aplicar
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente