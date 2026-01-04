Esta madrugada
Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
Un vecino alertó a la Policía Local al escuchar fuertes ruidos y fueron interceptados antes de que pudieran acceder al establecimiento
'In fraganti'. Así ha sorprendido la madrugada de este lunes la Policía Local a dos hombres que estaban realizando un butrón para robar en un estanco de la avenida María Auxiliadora de Badajoz.
Ambos han sido detenidos antes de que lograran acceder al establecimiento a través del techo de un local contiguo y hacerse con el botín.
Ha sido un vecino del edificio en cuyos bajos se encuentra el estanco quien, al escuchar fuertes ruidos, ha llamado al 092 para dar la voz de alarma.
La propietaria del negocio ha contado a este diario que sobre las tres de la madrugada ha recibido una llamada de la Policía Local para comunicarle lo sucedido y para que se acercara al estanco, con el objetivo de comprobar si pudiera haber accedido alguna otra persona y estuviera oculta. "Pero han llegado justo a tiempo y no han llegado a entrar", ha asegurado la dueña, que ya cuenta con cámaras de vigilancia, pero ha reforzado la seguridad tras lo ocurrido.
Los dos detenidos han sido trasladados a la comisaría de la Policía Nacional, en cuyos calabozos se encuentran a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial. Agentes de este cuerpo se han hecho cargo de las investigaciones y han estado recogiendo pruebas, entre ellas huellas, en el local donde se les ha sorprendido realizando el butrón.
Otro atraco hace un año
La propietaria del estanco ha explicado que es la primera vez que han intentado robar en el estanco con este método, pero no la única que ha sido víctima de ladrones. Justo hace un año, en enero de 2025, un encapuchado armado con un cuchillo entró al establecimiento cuando ella estaba detrás del mostrador. Aunque no llegó a sacar el arma, la amenazó para que le diera el dinero de la caja.
La dueña de negocio agradece que la llamada del vecino pusiera en alerta a la policía y se hayan podido frustrar los planes de los cacos. "Hubiera sido una faena muy grande reconoce". El estanco ha podido abrir esta mañana al público con absoluta normalidad.
