El PSOE critica que Badajoz esté entre las ciudades "con menos inversión social"

El grupo municipal socialista ha lamentado que Badajoz se encuentre entre las ciudades españolas "con menor inversión social", como, según asegura a través de una nota, demuestran los últimos informes.

Según explica, estos estudios a nivel nacional y extremeño, elaborados a partir del presupuesto liquidado de 2024 y avalados por la Asociación Española de las Direcciones y Gerencias de Servicios Sociales, catalogan a Badajoz como una ciudad "pobre" en inversión social y sitúa sus cifras "muy por debajo de la media del país" y "a gran distancia" de los municipios que realizan una apuesta sólida por las políticas sociales, recoge Efe.

Para los socialistas, estos datos contrastan con el balance municipal realizado por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien afirmó que 2025 representó un salto cualitativo y cuantitativo en servicios sociales, apoyándose fundamentalmente en la Convocatoria Municipal de Acción Social, dotada con algo más de 510.000 euros.

EL PSOE considera que esa convocatoria "por positiva que sea" no puede ocultar "la fotografía global del esfuerzo presupuestario ni sustituir a un análisis riguroso de las prioridades reales del Ayuntamiento". En este sentido, ha recordado que Badajoz destina actualmente alrededor del 6,5 % de su presupuesto municipal a servicios sociales, "un porcentaje claramente insuficiente para una ciudad del tamaño y la complejidad social de la capital pacense".

La portavoz municipal socialista, Silvia González, ha manifestado que los datos correspondientes a 2024 sitúan a Badajoz en la parte baja de la tabla de inversión social, lo que no es una cuestión estadística, sino una señal clara de que "no se está dando una respuesta suficiente a quienes más dependen de la administración".

González ha incidido en que si el alcalde habla de un salto cualitativo y cuantitativo en 2025, debe explicar con claridad en qué se traduce ese cambio, cuánto aumenta realmente el presupuesto respecto a 2024, qué partidas se refuerzan, los nuevos recursos creados o cómo mejorará la atención a las personas más vulnerables, pues sin esa concreción el discurso "corre el riesgo de quedarse en palabras sin peso".

Para el grupo municipal socialista, salir "de la cola subiendo uno o dos puntos porcentuales es necesario, pero no suficiente" pues Badajoz debe aspirar al menos a situarse en la media nacional.