Vandalismo
Queman tres contenedores de madrugada en el Cerro de Reyes de Badajoz
Todo apunta a que el incendio fue, una vez más, intencionado
Los bomberos de Badajoz han tenido que intervenir la madrugada de este domingo para sofocar el incendio de un punto de contenedores en la calle Finlandia, en la barriada del Cerro de Reyes.
El aviso se recibió sobre las 4.00 horas y, aunque desde el parque municipal no confirman las causas, todo apunta a que, una vez más, ha sido intencionado.
Las llamas han afectado a tres contenedores -restos, envases y cartón-, que han quedado completamente calcinados. Afortunadamente, en el lugar donde están ubicados no hay viviendas cerca ni tampoco estaban estacionados vehículos, por lo que no se han registrado más daños.
Los contenedores quemados se reponen en el mismo día, pero no salen gratis. Los de carga lateral cuestan 1.200 euros y los de carga trasera, 250.
La quema indiscriminada de contenedores cuesta a las arcas municipales de media al año más de 160.000 euros, según los datos ofrecidos a este diario hace algunos meses por el concejal de Limpieza, Rubén Galea. A ello, hay que sumar otros costes colaterales, pues cada vez que los operarios del servicio municipal de Limpieza tienen que dedicarse a esta tarea, están dejando de hacer la que realmente le corresponde.
El contrato de la concesionaria del servicio, FCC, incluye la reposición de contenedores por desgaste debido al uso, pero los que son destrozados por vandalismo los tiene que pagar el ayuntamiento con el dinero de todos.
En el pleno del pasado mes de agosto, se aprobó una partida extraordinaria de más de 203.000 euros para reposiciones de contenedores vandalizados, que se irá usando en función de las necesidades.
