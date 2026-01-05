Los dos detenidos cuando hacían un butrón para robar un estanco en Badajoz, en libertad con cargos
Libertad con cargos. Es la medida que ha decretado este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz para los dos hombres detenidos la madrugada del domingo cuando hacían un butrón para robar un estanco en la avenida María Auxiliadora, en la capital pacense.
A ambos les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público en horario no comercial y tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes hasta la celebración del juicio.
Tras pasar por los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional, han sido puestos esta mañana a disposición de la autoridad judicial. Los dos investigados, defendidos por los abogados Fernando Cumbres y Raúl Montaño, se han acogido a su derecho a no declarar ante la jueza.
La detención se produjo sobre las tres de la madrugada del domingo, cuando la Policía Local, tras ser alertada por un vecino, sorprendió a los dos hombres realizando un butrón en el techo de un local contiguo al estanco, al que no llegaron a acceder.
Los agentes les intervinieron pasamontañas, guantes, destornilladores, una palanca y otras herramientas de mano, que estaban utilizando para realizar el agujero por el que entrar al establecimiento.
Ninguno de ellos opuso resistencia al ser detenidos.
