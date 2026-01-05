La Diputación de Badajoz subvenciona más de 84 actuaciones con el programa 'Vive tu municipio'

La Diputación de Badajoz subvencionará un total de 84 actuaciones de identidad patrimonial, sendas escolares seguras o embellecimiento de espacios públicos impulsadas por municipios a través de la iniciativa 'Vive tu municipio'. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la resolución de esta convocatoria para financiar la ejecución de actuaciones de interés en diversas infraestructuras y equipamientos de las entidades locales de la provincia, según ha informado en un comunicado la institución pacense y recoge Efe.

La convocatoria engloba los programas 'Embellecimiento de plazas públicas, jardines y otros espacios públicos', 'Identidad patrimonial municipal' y 'Sendas escolares seguras', contemplados en el presupuesto 2025, con una inversión global que alcanza lo 3,93 millones de euros.

Esta convocatoria conjunta ha permitido subvencionar un total de 84 actuaciones en 81 municipios de la provincia, 42 proyectos de identidad patrimonial, 19 de sendas escolares seguras y 23 de embellecimiento de plazas públicas y jardines.

La Diputación Provincial ha informado de que un total de 175 municipios de la provincia han presentado solicitud a alguno de los tres planes, lo que demuestra "la gran acogida y el interés generalizado que ha despertado esta convocatoria conjunta".

Tras el análisis de las candidaturas, un global de 81 municipios han obtenido la puntuación necesaria para formar parte de los planes previstos.

El 'Plan de Embellecimiento de plazas, jardines y otros espacios públicos' ha subvencionado 23 proyectos de este tipo gracias a una inversión total de 973.865 euros, con actuaciones como la rehabilitación energética del centro cívico de San Pedro de Mérida, la rehabilitación de la Casa Spinola de Azuaga, la mejora del pavimento viario en distintos municipios, o la remodelación de la plaza de las Cuatro Calles en Helechosa de los Montes.

A través del 'Plan de Identidad Patrimonial Municipal', con 986.073 euros de inversión, se han instalado por su parte letras corpóreas, tótems, estatuas y esculturas o murales artísticos orientados a reforzar la visibilidad del patrimonio histórico, artístico y cultural local.

A su vez, el 'Plan de Sendas Escolares Seguras' ha subvencionado actuaciones en 16 municipios de la provincia (cuatro de ellas por ejemplo en Orellana la Vieja) gracias a más de 1,97 millones de euros, para crear entornos escolares seguros.

