Gragera pide a las formaciones que se sitúen "por encima de los intereses partidistas" para impulsar proyectos como la Ronda Sur

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido a las formaciones políticas que se sitúen "por encima de los intereses partidistas" y apoyen las modificaciones presupuestarias precisas para propiciar el avance de proyectos como la Ronda Sur.

A preguntas de los medios sobre los proyectos pendientes en la ciudad antes de asistir al tradicional reparto de roscones de Reyes Magos en el paseo de San Francisco, el alcalde ha recordado que la Ronda Sur y otras infraestructuras de ámbito regional estaban incluidas en los últimos dos proyectos de presupuestos de la Junta de Extremadura.

Pide reflexión

En este sentido, ha pedido a las formaciones políticas que "realicen una reflexión en relación a si están por encima de los intereses partidistas respecto a aprobar al menos las modificaciones necesarias en 2026 para que la Ronda Sur acelere".

A nivel estatal, Gragera ha expresado que aunque hay avances y fechas establecidas, "ahora deben cumplirse". En concreto, se ha referido a "la conexión Madrid-Badajoz y Madrid-Lisboa en 2030 en menos de tres y cinco horas, respectivamente, con el recorrido completo en tres horas en 2034 gracias al compromiso del Ejecutivo portugués".

Compromisos

Asimismo, el alcalde ha pedido también "compromisos" sobre el proyecto de autovía Badajoz-Granada, tras "la muy mala noticia en los últimos días" de que "no se avanzará como consecuencia de la introducción del lince". A su juicio, "se debe conciliar el desarrollo humano y económico de las regiones con la recuperación de esta especie".

De la misma forma, ha abogado por impulsar la autovía Badajoz-Cáceres así como, "por supuesto, lo que cada vez más gente y sectores siguen reivindicando, que es una buena interconexión eléctrica impulsada por el Gobierno central y Red Eléctrica", que el alcalde considera fundamental para que Badajoz y Extremadura cuenten con "herramientas suficientes" para que las inversiones puedan asentarse en este territorio.

"Si Badajoz quiere competir en este futuro próximo por seguir atrayendo proyectos, los cuales en muchos casos son electrointensivos, al necesitar grandes dosis de potencia y capacidad eléctrica, el Gobierno debe poner sobre la mesa todos los recursos necesarios para conectar la ciudad con el nudo de San Serván y con otras dotaciones", ha concluido.