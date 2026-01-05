Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz

Todo está preparado para el reencuentro con los Reyes Magos en las calles de Badajoz este lunes por la tarde. A sus nuevas carrozas ya se les han dado los últimos retoques y están listas para que sus Majestades de Oriente ocupen sus respectivos tronos una vez lleguen a la estación de Renfe esta tarde. Se apearán del tren a las 16.45 horas e iniciarán el recorrido media hora después. Será una Cabalgata de Reyes mágica y dulce, porque se van a repartir 8.000 kilos de caramelos.

Este año desfilarán 14 carrozas, a las que se unirán pasacalles, el tren infantil y las unidades motorizadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Esta última abrirá el cortejo, que formarán, por este orden, la carroza de Avatar, la del Rey León, la Unidad Canina de la Policía Local, la carroza de Ice Age, la de los Simpsons, y la de la Diosa Naturaleza de Fedexcaza -que regresa este 2026 después de desfilar el año pasado en Cáceres-.

El primer pasacalles será el de El Grinch y sus traviesos amigos, al que seguirán la Unidad Ciclista de la Policía Local, la carroza de Sonic 2, la de Bambi, el pasacalle Wally patinando por Badajoz, la unidad de la Policía nacional, el tren infantil, la carroza Jurassic World, la de Caribe & Santa Band, los motoristas de la Guardia Civil, el pasacalles El Bosque encantado, la carroza de Vaiana, la del portal de belén, el pasacalles Confetti Show y el embajador postal.

Las carrozas de los Reyes Magos, que se renuevan cada año. / Diego Rubio Paredes

La comitiva la cerrarán las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, que en esta ocasión tienen como ayudantes a Jesús Ortega, Pedro Martínez y Jorge Mendoza.

Para que los Reyes Magos puedan volver a repartir ilusión por las calles de Badajoz hay un trabajo previo de meses. Hay que elegir las carrozas, que se renuevan cada año, y para poder optar a las más novedosas, en cuanto pasa la cabalgata se seleccionan las del año siguiente, según explica el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. «Intentamos que no se repitan, ni siquiera la de los Reyes Magos y el belén; aunque la temática sea la misma, introducimos elementos diferentes o se le da un enfoque distinto. Tratamos de traer las más nuevas y las mejores», señala.

A mediados de diciembre, la nave de Hierros Díaz -que cede gratuitamente las instalaciones- se convierte en el cuartel general. Primero llegan las plataformas y después los elementos decorativos que van sobre ellas. Cada carroza lleva sistema de iluminación, sonido y extintores. Hay que vestirlas con telas y la mayoría de las figuras son de grandes dimensiones (las hay con más de 5 metros de altura), por lo que no es fácil manejarlas.

Coordinados

En las distintas fases del montaje, trabajan una treintena de personas de diferentes empresas, según Javier Pardo, de la empresa Actúa Ibérica, responsable de la producción de la cabalgata este año. Todos tienen que cumplir con su parte de manera coordinada para que funcione.

Lo mismo ocurre cuando la comitiva ya está en la calle. La Cabalgata de Reyes Magos moviliza a cerca de un millar de personas, entre niños (300), monitores, personal de seguridad, policía, Cruz Roja y Protección Civil.

Recorrido

El recorrido está todo vallado y habrá un tramo sin ruido -entre puerta de Palmas y el inicio de la avenida Santa Marina-. El itinerario de la cabalgata es el mismo que en años anteriores: pasará por la avenida Carolina Coronado, el puente de Palmas, las avenidas de Santa Marina y de Europa, Dragones Hernán Cortés y Alonso de Celada, para llegar sobre las 20.00 horas al paseo de San Francisco, donde tendrá lugar la recepción oficial. Cada rey accederá por un pasillo diferente hasta el templete de la música, donde dirigirán unas palabras al público.