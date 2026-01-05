El PSOE de Badajoz critica que se pida pienso y dinero desde la perrera municipal

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado "su estupor" ante las reiteradas peticiones públicas de donaciones de pienso, comida húmeda e incluso aportaciones económicas difundidas en los últimos días desde las redes sociales vinculadas al Centro de Protección Animal, "un servicio municipal privatizado cuya gestión corresponde a una empresa adjudicataria con contrato en vigor", recuerda.

Captura realizada por el PSOE de un mensaje en redes sociales del Centro de Protección Animal de Badajoz. / PSOE

Para el PSOE, esta situación es "impropia y profundamente preocupante". "Es una desfachatez que una empresa que cobra del ayuntamiento por gestionar la perrera municipal pida a la ciudadanía que aporte pienso o dinero para los animales, cuando esa obligación está incluida en el contrato”, ha afeado la portavoz municipal socialista, Silvia González. Los socialistas subrayan que no se trata de cuestionar la gente ni su compromiso con el bienestar animal, sino de que "la ciudadanía no puede ser llamada a cubrir con donaciones, ni mucho menos con dinero, lo que ya está pagado con fondos públicos. Eso está completamente fuera de lugar”, ha insistido.

Los socialistas señalan que la perrera municipal lleva años privatizada y que, con distintas empresas adjudicatarias, los problemas y las críticas se repiten. “Cuando los fallos son constantes, el problema no es solo de quien ejecuta el contrato, sino de quien lo supervisa. Y ahí el ayuntamiento está fallando estrepitosamente”, afirma la portavoz, quien advierte, además, de que pedir donaciones y dinero en un servicio privatizado tiene un efecto evidente: "reduce los costes que debería asumir la empresa adjudicataria y, por tanto, incrementa su margen de beneficio".

“La solidaridad de la ciudadanía no puede utilizarse para mejorar las cuentas de resultados de una empresa privada ni para tapar una mala gestión”, reprocha González en una nota de prensa.

Beneficios

Asimismo, el PSOE llama la atención sobre el hecho de que mientras desde el Centro de Protección Animal se siguen lanzando llamamientos urgentes solicitando comida y aportaciones económicas, "la propia empresa adjudicataria presume públicamente de su crecimiento a nivel nacional". En este sentido, se refiere a informaciones publicadas en prensa económica, en las que se refleja que Athisa Medio Ambiente cerró el último ejercicio con un incremento de facturación del 16 % y con una facturación de 14 millones de euros.

“Resulta muy difícil de explicar a la ciudadanía que se pidan donaciones e incluso Bizum, mientras la empresa adjudicataria exhibe crecimiento, beneficios y expansión territorial”, ha señalado Silvia González, quien exige una rectificación inmediata y "explicaciones claras" al alcalde, Ignacio Gragera, por permitir esta situación.

Desde el PSOE recuerdan que la protección animal es una competencia municipal y que no puede funcionar a base de parches ni de mensajes urgentes en redes sociales. “No es opcional, no es secundaria y exige control político, recursos suficientes y responsabilidad institucional”, defiende Silvia González.

El PSOE de Badajoz reclama al alcalde que actúe "con seriedad y asuma su responsabilidad para garantizar el bienestar animal" y acabe con prácticas impropias que trasladan a la ciudadanía obligaciones que corresponden exclusivamente al ayuntamiento.

Respuesta del ayuntamiento

El ayuntamiento, por su parte, ha explicado que la esta campaña es una "inciativa externa" de una asociación con el Centro de Protección Animal de Badajoz, a la que se le dio difusión porque "era algo positivo".

No obstante, se ha decidido retirar la colaboración del Instagram de la perrera "para que no haya confusiones", ya que el contrato de la concesionaria incluye la alimentación de los animales, como así se lleva a cabo, según precisan fuentes municipales.