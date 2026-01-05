¿Qué tiempo hará hoy en la Cabalgata de Reyes en Badajoz?

Bufanda y abrigo serán suficientes esta tarde en Badajoz, donde la Cabalgata de Reyes se celebrará con frío pero sin lluvia.

La tarde en la capital pacense transcurrirá con cielos mayormente despejados, sin precipitaciones significativas previstas durante el horario del desfile. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa una jornada con tiempo estable: la temperatura máxima rondará los 8 °C, con mínimas cercanas a los 3 °C y soplarán vientos moderados del norte, lo que dejará una sensación térmica fresca, propia de la época invernal.

Melchor Gaspar y Baltasar iniciarán su recorrido en las carrozas reales en torno a las 17:15 horas y la ausencia de amenaza de lluvia favorecerá la presencia de público en las calles.

Faltan horas para la llegada de los Reyes

Todo está preparado para el reencuentro con los Reyes Magos este lunes por la tarde. Sus majestades se apearán del tren a las 16:45 horas e iniciarán el recorrido media hora después. Este año se repartirán 8.000 kilos de caramelos entre el público asistente y en total, desfilarán 14 carrozas, acompañadas de pasacalles, el tren infantil y unidades motorizadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local.

Esta última abrirá el cortejo, que continuará con las carrozas de Avatar, El Rey León, la Unidad Canina de la Policía Local, Ice Age, Los Simpson y la Diosa Naturaleza de Fedexcaza, que regresa en 2026 tras haber desfilado el pasado año en Cáceres.

El desfile se abrirá con el pasacalles de El Grinch y sus traviesos amigos, al que seguirán la Unidad Ciclista de la Policía Local, la carroza de Sonic 2, la de Bambi y el pasacalles Wally patinando por Badajoz. A continuación, se incorporarán la unidad de la Policía Nacional, el tren infantil, la carroza de Jurassic World y la de Caribe & Santa Band. El cortejo continuará con los motoristas de la Guardia Civil, el pasacalles El Bosque Encantado, la carroza de Vaiana, la del portal de Belén, el pasacalles Confetti Show y la figura del embajador postal, encargado de recoger las últimas cartas de los más pequeños.

La comitiva la cerrarán las carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, que en esta edición contarán como ayudantes con Jesús Ortega, Pedro Martínez y Jorge Mendoza, en una tarde en la que se espera una notable afluencia de público, favorecida por la ausencia de lluvias y el ambiente propio de la víspera de Reyes, una de las jornadas más especiales y esperadas del calendario festivo en la ciudad.