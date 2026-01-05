La tradición del roscón de Reyes resiste al frío en Badajoz

Aunque la mañana de la víspera de los Reyes Magos ha amanecido fría en Badajoz, no han sido pocos los pacenses y visitantes que se han acercado a recoger el tradicional roscón en el paseo de San Francisco que organiza el ayuntamiento. A las diez de la mañana, cuando ya estaban instalados los tres puntos, se formaban las primeras colas, de corta duración gracias al reparto ágil y rápido de los trabajadores. La Concejalía de Cultura ha dispuesto 6.000 porciones y este año, como novedad, hay roscón relleno de nata, además del normal, sin azúcar y sin gluten. Los que recogían su trozo se iban contentos, en busca de un lugar para resguardarse del frío y disfrutar de este dulce tan navideño.

Raquel lo degustaba sentada en uno de los bancos frente a Caja Almendralejo, donde se situaba una de las jaimas. Se han acercado hoy por primera vez, y le ha parecido una experiencia "rápida y genial". Lo único, añade entre risas, "con mucho frío". Madre e hijo se han decantado por el de nata, "porque les gusta más". "A él le está encantando, es la primera vez que come roscón y le está gustando mucho", expresa.

Antes se formaban más colas

En la fila de la misma jaima se encontraba Cristina, quien acudía por segunda vez junto a su familia, que ya la esperaba en la cafetería. Coincide en que el reparto va "muy rápido", al igual que el año pasado. "Antes no había venido, porque se formaban muchas colas", comenta. A diferencia de los que celebraban que este año se incluyera la nata, a ella no le gusta, por lo que se iba a "asomar" a ver cuál le convencía más.

Juan Carlos es más asiduo, viene todos los años a por su trocito de roscón. "Nos encanta la experiencia, mi familia y yo siempre somos los primeros en venir todos los años, aunque haga mal tiempo, estamos aquí siempre". Van a aprovechar, además, que este año hay de nata para cogerlo, "o, por lo menos, intentarlo".

Emilio ya se había comido su trozo. Cuenta que no es de la zona. "Me he enterado de que lo repartían dando un paseo y he aprovechado". Le lleva otro trocito a su mujer, del clásico "de toda la vida".

También los niños

Por San Francisco también había quien no era gran fanático del roscón, pero disfrutaba de la experiencia. Guillermo acudía por primera vez "a esta tradición navideña" con su mujer y sus tres hijos, porque siempre les pillaban trabajando y ahora está de vacaciones. A ninguno de sus hijos les gusta este dulce. "Lo probé un año y no me gustó", explica Carmen, la mayor. Aun así, le ha dado una oportunidad, con poco éxito. "Lo que sí me gusta es la experiencia, está guay".

También se han acercado una pandilla de amigos, un plan que llevan haciendo, cuenta, tres años. Son Raúl, Jose, Alejandro, Marcial y Alejandro. Todos lo han pedido de nata - a excepción del primer Alejandro, que es intolerante a la lactosa-, pero han echado en falta un chocolate, café "o algo que ayude a tragarlo". "Añuga un poco, aunque se agradece que le hayan echado nata, que el año pasado se te quedaba en la garganta", dicen entre risas. "Y un premio, de vez en cuando, tampoco está mal", añaden.

Se echa en falta la animación y la música

Más crítico se ha mostrado Antonio, quien llevaba un par de años sin venir por temas laborales. Cuenta que tanto él como su amiga se encuentran un poco "decepcionados". "Normalmente estaba más animada la cosa, suele haber música, daban también algo de bebida caliente y este año nada, el roscón a palo seco", expresa. "Creo que ha habido años en los que la organización ha sido mejor", apunta. Especialmente, indica, para los niños. "Los adultos al final nos sentamos en un banco y nos ponemos a hablar, pero para los niños sí que se echa en falta que tengan algo de animación, de música, algo que le dé un poco de vida".