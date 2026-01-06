Balance positivo en el Mercado Navideño de San Francisco en Badajoz: «Cada año es mejor»

Basta con pasearse por San Francisco para darse cuenta de que, efectivamente, la Navidad ha llegado a su fin. Solo eso puede significar que en esa concurrida plaza ya no quede ni un solo puesto abierto, de esos que iluminaban las calles y permitían que pacenses y visitantes hicieran sus compras de Reyes, olieran las almendras garrapiñadas o disfrutaran de churros y un chocolate caliente.

Antolín Pulido es de los más veteranos en el mercado navideño de San Francisco. / Diego Rubio

«Estamos muy contentos»

Ha sido una temporada fría y también pasada por agua, pero para los vendedores de este Mercado Navideño este año el balance ha sido muy positivo. Eso es lo que sostiene Antolín León, quien participa desde la primera edición con sus turrones y su producto estrella, la almendra garrapiñada. «Ha ido muy bien, estamos muy contentos. Incluso creo que las ventas han sido un poquito mejores», subraya. «Tenemos una clientela fiel y, además, se está animando la gente joven, que antes era más reacia a los productos tradicionales». Un resultado tan bueno que Antolín ahora quiere más. «La expectativa para el año que viene es superar este, por supuesto».

José Dos Santos Vida Bernardo vende loza portuguesa en el mercado navideño desde hace 15 años. / Diego Rubio

«El tiempo no se controla»

Tampoco se puede quejar José Dos Santos Vida Bernardo, de los más veteranos junto con Antolín. Él vende loza portuguesa traída de Aveiro y, a pesar de las condiciones meteorológicas, asegura que las ventas han ido «muy bien». «Ha hecho muy mal tiempo, con días de lluvia y frío, pero no me puedo quejar. A mí me ha ido de maravilla», explica. Cuenta que sabe que ha habido quejas de otros vendedores, pero «es que no todos podemos vender lo mismo». «Además, el tiempo no se controla», añade sonriendo.

En este sentido, defiende la ubicación actual frente a otros espacios de la ciudad. «La Plaza Alta no la veo para el mercado. Entre semana está muy parada. Aquí, aunque haya momentos flojos, pasa gente constantemente», afirma. José se especializa en vajilla moderna y entre sus productos más vendidos destaca los diseños de limones, peces y flores, pero como no podía ser de otra manera, la Navidad ha triunfado. «Apenas nos queda».

Rosa María Gromicho se ha estrenado este año con su puesto de bisutería, artículos de regalo y de belleza. / Diego Rubio

Experiencia «nueva y positiva»

Para Rosa María Gromicho Belé era la primera vez que se instalaba, con su puesto de maquillaje, productos de belleza, bisutería y decoración. Considera que sus ventas han sido satisfactorias y realistas. «La gente no puede comprar todos los días, pero para mí ha sido una experiencia nueva y positiva», señala, tanto, que confía en que «el año que viene siempre sea mejor». Entre los productos más vendidos destaca los artículos de regalo, como pulseras o relojes, así como el ‘cacao’ para niños y adultos, aunque «en general se ha vendido un poco de todo».

Además, la vendedora señala que en los últimos días ha aplicado algunas rebajas, para así renovar el género antes de llevarlo a su tienda física, Nueva Era. «Nos interesa más bien comprar cosas nuevas, así que yo estoy contenta».

Las sudaderas personalizadas son el artículo estrella de Brandiboom, de Óscar Fernández, quien se ha estrenado este año. / Diego Rubio

«Espero estar el año que viene»

Óscar González también se ha estrenado este año con su marca Brandiboom. «Estamos muy contentos, es la primera vez que estamos aquí y ha venido más gente de la que esperábamos, asegura. El producto estrella de su puesto han sido las sudaderas personalizadas, por delante de otros artículos como velas o adornos navideños. «Era lo que más llamaba la atención», añade.

No obstante, reconoce que el tiempo ha influido también. «La lluvia ha hecho que algunos días viniera menos gente y eso se nota, incluso hubo jornadas sin ventas». A pesar de ello, se muestra optimista y ya piensa en repetir. «Espero estar por aquí el año que viene».

Paqui Benavente es una de las artesanas más veteranas en el mercado navideño de San Francisco. / Diego Rubio

Menos ambiente y peor calidad

En cambio, la opinión de Paqui Benavente difiere en cuanto a impresiones se refiere. En su puesto, Paqui ofrece artesanía navideña elaborada en Extremadura, como belenes, muñecos navideños, elfos, duendes y adornos. Explica que le ha «ido bien, pero el ambiente y la asistencia han sido un poquito inferiores a otros años». «Este mercado ha sido uno de los buenos y con muchísimo ambiente, pero de unos años a esta parte ha ido perdiendo calidad, tanto en las casetas como en el ambiente navideño», señala.

En ese sentido, cree que la dispersión del mercado por distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Alta, ha influido negativamente. «Badajoz no es una ciudad con tanto turismo como para repartir el mercado en dos o tres zonas. Yo creo que debería concentrarse solo en San Francisco», defiende.