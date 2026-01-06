Un coche choca contra un establecimiento en Badajoz tras la cabalgata de Reyes

Aparatoso accidente tras la cabalgata de los Reyes Magos en Badajoz, cuando un BMW casi se empotra ayer sobre las 20 horas contra el establecimiento Granja El Cruce, situado en la avenida Carolina Coronado, en la confluencia con Pintor Barjola.

Aunque el vehículo pudo parar a tiempo, los clientes, que se encontraban dentro del local, se llevaron un buen susto.

Ni daños personales ni materiales

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla 092 y un furgón de Atestados Judiciales de la Policía Local de Badajoz. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.

Perdió el control

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Badajoz, el conductor no puso el freno de mano del coche y este se fue hacia atrás, chocando así con la pared del establecimiento.