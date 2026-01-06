Sucedió ayer por la tarde
Dos encapuchados entran a robar en una de los adosados de la Pilara de Badajoz
Todavía se desconoce si ha habido materiales o elementos sustraídos
Carolina León
Badajoz
Nuevo intento de robo en la capital pacense. Según ha podido saber este diario, dos encapuchados han entrado a robar en uno de los adosados del barrio de la Pilara en Badajoz.
Ha sido un vecino de la zona quien ha explicado que el suceso tuvo lugar ayer por la tarde, víspera del día de los Reyes Magos.
Intervención de la policía
Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado su intervención en el suceso, aunque todavía se desconoce si ha habido materiales o elementos sustraídos. Cabe destacar, además, que no han recibido ninguna denuncia.
