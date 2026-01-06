El Gordo del Niño sonríe a Guadiana: tres décimos premiados y una anécdota para el recuerdo

La suerte ha sonreído a la localidad pacense de Guadiana. El despacho receptor número 7.025, localizado en la Ronda Sur, 13, ha vendido tres décimos del Gordo del Niño. Y, además, con anécdota incluida. María Antonia Risco Capella, propietaria de la administración de lotería -que también se trata de una floristería- ha explicado a este diario que conocía a las tres personas agraciadas porque ella era una de ellas gracias a su décimo que, en principio, "estaba defectuoso".

Cuenta que vino una de las clientas a comprarlo, la primera ganadora que vive en Toledo, sin pedir un número determinado, sino sacado de máquina. "Decido sacarlo yo también pero la máquina se queda atascada y aparece el QR partido". María Antonia, entonces, trata de anularlo. "Llamo a delegación y me dicen que tengo que llamar a Madrid, pero no me lo anularon, me lo quedo yo".

Incertidumbre con final feliz

Ahí comenzaba una incertidumbre y que, finalmente, se ha solucionado con la mejor de las noticias: el décimo es válido. "Lo guardé por guardarlo, porque lo iba a tirar. Menos mal que no lo tiré", celebra. "Estamos supercontentos", afirma Raúl Díaz, su marido y también regente de la administración. "La vida no nos va a cambiar para nada porque tampoco es tanto, pero sí que es un alivio y una alegría muy grande sobre todo por ella, que se lo merece, le pone muchísima ilusión en lo que hace", expresa.

En esta administración -heredada de los padres de Raúl-, jamás había tocado el Gordo ni de la Lotería ni del Niño, tanto que María Antonia estaba convencida de que era "gafe". "Me decían que no daba suerte a nadie y ahora mira", cuenta. "Nunca me había nos había tocado, esto pasa muy pocas veces en la vida y no se digiere tan fácilmente, pero estamos acostumbrados solo a malas noticias y cuando te llega una buena...", se emociona Raúl. Ahora, el matrimonio quiere "vivir la vida". "Quiero viajar y conocer mundo", sostiene.

"Si perdemos los 20 euros, perdemos las dos"

Pero la anécdota no queda ahí. Remedios Gallardo, otra de las agraciadas con los 200.000 euros, asegura que lo compró realmente por María Antonia. Ella fue la última. "Yo llegué y los vi muy cabreados. Me dijeron que el décimo no valía así que yo también lo compré", explica. "Si perdemos los 20 euros, lo perdemos las dos", añade, riendo.

No es para menos, porque con 200.000 euros, Remedios quiere hacer muchas cosas. "Yo no sabía lo que era que te tocara tanto dinero", apunta, aunque piensa que la vida "seguirá igual". "Seguir trabajando, lógicamente, tapar cosas, darle un dinero a mis hijos que también se lo merecen y ya está".

El primer premio, repartido en la provincia

Guadiana no ha sido la única localidad de la provincia de Badajoz a la que ha sonreído la fortuna. El primer premio de este año también ha caído en dos puntos de venta en Almendralejo, el despacho receptor 7.825 (calle Escribano, 38) y la Administración número 3 (Carretera de Santa Marta, 71). También ha vendido el primer premio del sorteo la Administración número 1 de Azuaga (calle Muñoz Crespo, 3).