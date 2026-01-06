Investigan en Badajoz los presuntos disparos a un conductor tras golpear con su coche a una niña en bicicleta

Ha ocurrido la mañana de Reyes en Badajoz, cuando en la mayoría de las casas los niños están disfrutando de sus juguetes, en la barriada pacense de Cerro de Reyes se ha producido un altercado de gravedad cuyas circunstancias está investigando la Policía Nacional.

Poco antes del mediodía, entre las calles Otumba y Santa Luisa de Marillac, en la zona del Cerro de Reyes nuevo, una niña de 15 años que circulaba en bicicleta ha sido golpeada por un vehículo.

Como consecuencia del accidente, la niña ha sufrido heridas de escasa consideración. La Policía Nacional confirma el accidente de tráfico, pero no lo que ha ocurrido después. Según distintas fuentes, la niña ha sido atendida en el lugar donde ha recibido el golpe por los servicios sanitarios.

Mientras esto ocurría, se han acercado familiares y se ha producido un momento de tensión con el conductor hasta el punto que alguien ha llegado a disparar contra el vehículo, extremo que la Policía Nacional no confirma y se limita a señalar que está realizando "gestiones" para esclarecer lo sucedido. Tampoco confirma si ha habido algún detenido.