Juzgan en Badajoz a tres hombres por asaltar a una familia en su casa para robarles: la fiscalía pide 51 años de cárcel

Tres hombres se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz por retener, agredir y amenazar con armas a un matrimonio y sus dos hijos menores de edad en su domicilio para robarles.

La fiscalía pide para cada uno de ellos 51 años de prisión y la acusación particular, que ejerce José Duarte, 47 años de cárcel. Las defensas, por su parte, solicitan su absolución.

Los hechos que se van a enjuiciar tuvieron lugar la madrugada del 15 octubre de 2021, en una casa de campo en el término municipal de la localidad pacense de Alconera. Según las acusaciones pública y particular, los tres procesados, en compañía de otras tres personas no identificadas, sustrajeron días previos en Madrid dos vehículos de alta gama, que utilizaron para desplazarse hasta el paraje donde se ubicaba la vivienda en la que residía el matrimonio con sus dos hijos, que entonces contaban con 8 y 3 años.

Una vez llegaron sobre las seis de la mañana a las inmediaciones de la casa, según su relato, actuando de «forma coordinada» y ocultando sus rostros con capuchas, gorros y mascarillas y con guantes en las manos, encendieron un rotativo con luz azul y, al grito de «policía», derribaron la puerta de la vivienda y accedieron al interior.

En esos momentos, el inquilino se encontraba con uno de sus hijos hijo en el salón y, al advertir las luces y voces, lo llevó a la habitación de matrimonio, donde estaban su mujer y su otro hijo. El hombre se dirigió entonces a la puerta, pero antes de que pudiera llegar a abrir, ya la habían echado abajo los asaltantes.

Dos de ellos, que portaban armas de fuego cortas -se desconoce si eran simuladas o no- lo golpearon, lo tiraron al suelo boca abajo y lo maniataron a la espalda con bridas. Entonces, según las acusaciones, comenzaron a pegarle mientras le exigían que les dijera dónde tenía escondidas «el oro, la droga y los 200.000 euros que los acusados creían que tenían las víctimas en su domicilio».

Al mismo tiempo, otros de los asaltantes fueron a la habitación donde se encontraba la mujer con sus dos hijos, a la que también maniataron con bridas y le preguntaban por el lugar donde tenían lo que estaban buscando.

Patadas y puñetazos por todo el cuerpo

La fiscalía y la acusación particular sostienen que los acusados, que además de portar dos armas de fuego se apoderaron de un machete que había en la vivienda, al ver que el inquilino negaba que tener nada de lo que le pedía, comenzaron a propinarle «patadas y puñetazos por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza». Mientras unos asaltantes lo golpeaban, otros, entre los que, según el ministerio público, se encontraba uno de los varones que se sentará en el banquillo, otros registraron por completo la casa e, incluso, un terreno adyacente, en el que cavaron varios hoyos.

En sus escritos, la fiscalía y la acusación particular afirman que, al ver que no obtenían nada, el acusado que portaba el machete golpeó con el canto en la cabeza a la esposa y otro asaltante la abofeteó en la cara. Además, los amenazaron con matarlos a ellos y a sus hijos. Pasados entre 45 minutos y una hora, los acusados decidieron trasladarse al domicilio que sabían que las víctimas tenían en Zafra.

José Duarte, abogado de la acusación particular. / S. GARCÍA

El matrimonio, ante el «terror absoluto» que estaban viviendo, accedió a darles las llaves de esa segunda vivienda, a la que tres de ellos se dirigieron llevándose consigo a la mujer para que les indicara el camino a seguir. Una vez en el portal, la obligaron a meterse en el maletero para no ser vista. Dos de los asaltantes subieron al piso para registrarlo y otro se quedó en el coche vigilando.

Mientras tanto, los otros tres implicados permanecieron en la casa de campo de Alconera controlando a los niños y al marido, al que siguieron golpeando «reiteradamente».

Maniatados con bridas

Sobre las 8.00 horas, tras no haber obtenido nada en piso de Zafra, los acusados regresaron a la casa de campo, donde había permanecido otros tres asaltantes controlando a los niños y al marido, al que siguieron golpeando «reiteradamente». Tras quitarles a las víctimas las llaves de sus coches y advertirles de que no llamasen a la policía, porque «volverían y los matarían», el grupo se marchó, dejando al matrimonio maniatado con las bridas.

Los asaltantes, según las acusaciones, sustrajeron del domicilio una pequeña caja con documentación, una mochila y unos 1.500 euros en metálico.

Los vehículos que utilizaron fueron hallados en Madrid, uno en noviembre de 2021 y otro, en febrero de 2023. En ambos se encontraron objetos vinculados al asalto y a las víctimas. Los tres presuntos asaltantes identificados, que serán juzgados el próximo 10 de marzo en la Audiencia de Badajoz, fueron detenidos posteriormente, dos de ellos en noviembre de 2023 y el tercero, en marzo de 2024.

Indemnizaciones

La fiscalía y la acusación particular les atribuyen, entre otros, los delitos de robo con fuerza en casa habitada con uso de armas, detención ilegal, amenazas graves, lesiones graves y pertenencia a grupo criminal, todos ellos, excepto este último, con las agravantes de disfraz, abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo y auxilio.

El abogado del matrimonio reclama una indemnización de 300.000 euros por los daños y perjuicios físicos, psicológicos y morales de cada una de las víctimas, teniendo en cuenta a los menores.