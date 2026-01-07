La 40 Vuelta al Baluarte en Badajoz agota los dorsales de la mayoría de las categorías, ¿cuáles quedan?

Quién esté interesado en participar en la carrera más popular de las que se organizan en Badajoz, aún está a tiempo. Pero solo es posible apuntarse si pertenece, por edad, a alguna de las categorías inferiores para las que todavía no se ha agotado el máximo de inscripciones.

El 40 Cross Popular Vuelta al Baluarte y segunda de patines 2026, que organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, se celebrará el domingo 25 de enero y contará con un máximo de 2.950 dorsales gratuitos en diferentes categorías, junto a la segunda edición de la carrera de patinaje en línea. La elevada demanda motivó que la fundación incrementase el número de participantes, con 150 dorsales más de los inicialmente anunciados.

La FMD informa de que una vez que se ha completado el número máximo de dorsales asignados a las categorías de veteranos, sénior, promesa, junior y juvenil, todas ellas correspondientes a la distancia de 7,1 kilómetros, queda cerrado el plazo de inscripción, como recoge el reglamento de la carrera.

En el resto de categorías (sub-16, sub-14 y sub-12) se amplía el plazo de inscripción hasta el 18 de enero a las 11.59 horas, siempre y cuando no se agoten los dorsales asignados a cada carrera.

La carrera para las categorías superiores comenzará a las 11.00 horas desde la plaza de la Libertad, junto al Museo del Carnaval. Los patinadores salen un poco antes, a las 10.40 horas desde este mismo lugar. Las carreras de alevín y juvenil y de benjamín, a las 12.05 y 12.25 horas, respectivamente, desde la Ronda de Circunvalación.