Las auxiliares de Enfermería de la residencia de mayores de La Granadilla de Badajoz reclaman más personal

Las auxiliares de Enfermería de la residencia de mayores de La Granadilla de Badajoz han protagonizado este miércoles una concentración, convocada por el sindicado CSIF, para reclamar a la Administración un aumento de personal debido a que, denuncian, se encuentran por debajo de la ratio exigida.

Ana Belén Píriz, delegada sindical, explica que la plantilla está compuesta actualmente por 47 TCAE, pero debido a las adaptaciones y a los puestos de libre designación, se quedan en 44. Además, asegura, existen plazas sin cubrir. "Se ha pedido refuerzo, se ha pedido incluso que estas Navidades se mandase más personal al centro y la administración solo ha mandado a una", apunta. Así, son los propios trabajadores quienes están cubriendo estas bajas en sus días de descanso. "Están un poco cansadas, y sienten que no le están dando a sus residentes el servicio que necesitan", añade.

Este año se ha intensificado

Una queja que, además, no es nueva, pero que este año "se ha intensificado muchísimo más". "Ahora mismo hay unos noventa residentes divididos en tres plantas, así que están por debajo de lo que realmente serían necesarios", afirma. "Porque es cierto que se supone que los válidos se asisten ellos mismos, pero hoy en día en la sociedad los mayores cuando entran en el centro lo normal es que vengan con alguna patología que necesita el servicio de TCAE", lamenta.

Aun así, Píriz indica que no han recibido respuesta de la Administración. "Se han mandado escritos, se han mantenido reuniones con el sindicato, se nos dijo que antes de las elecciones nos mandarían una respuesta, y no ha habido ningún tipo de respuesta".

La única solución

Por tanto, "han sido los trabajadores los que han querido denunciar esta situación de precariedad", para que "se mire al centro y se vean las necesidades reales que tenemos". "Habrá que crear plazas, hacer un estudio exhaustivo de las plazas que se necesitan y aumentar la plantilla. Es la única solución", concluye.