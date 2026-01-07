Ciclismo
Badajoz acogerá el Critérium Fundación CB ‘Rubén Tanco’
Se celebrará el próximo 1 de febrero y reunirá a ciclistas con diferentes capacidades
Redacción
Badajoz se convertirá el próximo 1 de febrero en escenario del Critérium Fundación CB ‘Rubén Tanco’, una cita deportiva que aúna competición, inclusión y visibilidad del deporte adaptado. La prueba, con un recorrido de 102 kilómetros, dará comienzo a las 10.00 horas desde Lusiberia, punto de salida de una jornada marcada por el espíritu deportivo y la convivencia.
La prueba está organizada por Fundación CB, a través de su equipo Integrateam, en colaboración con el Club de Ciclismo A las 3. Se trata de una carrera que destaca por su carácter integrador, ya que en ella participan ciclistas con diferentes capacidades, compartiendo recorrido y esfuerzo en igualdad de condiciones.
El evento lleva el nombre de Rubén Tanco, integrante y jefe de filas del Fundación CB Integrateam, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su constante labor en favor de la promoción y normalización del deporte inclusivo en Extremadura.
Con esta iniciativa, la organización busca no solo ofrecer una prueba de alto nivel deportivo, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la integración a través del deporte.
Desde la organización se espera que el Critérium Fundación CB pueda consolidarse como una cita destacada dentro del calendario ciclista regional.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz