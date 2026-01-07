Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Badajoz acogerá el Critérium Fundación CB ‘Rubén Tanco’

Se celebrará el próximo 1 de febrero y reunirá a ciclistas con diferentes capacidades

Rubén Tanco compitiendo con los colores de Fundación CB.

Rubén Tanco compitiendo con los colores de Fundación CB. / Fundación CB

Redacción

Badajoz

Badajoz se convertirá el próximo 1 de febrero en escenario del Critérium Fundación CB ‘Rubén Tanco’, una cita deportiva que aúna competición, inclusión y visibilidad del deporte adaptado. La prueba, con un recorrido de 102 kilómetros, dará comienzo a las 10.00 horas desde Lusiberia, punto de salida de una jornada marcada por el espíritu deportivo y la convivencia.

La prueba está organizada por Fundación CB, a través de su equipo Integrateam, en colaboración con el Club de Ciclismo A las 3. Se trata de una carrera que destaca por su carácter integrador, ya que en ella participan ciclistas con diferentes capacidades, compartiendo recorrido y esfuerzo en igualdad de condiciones.

El evento lleva el nombre de Rubén Tanco, integrante y jefe de filas del Fundación CB Integrateam, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su constante labor en favor de la promoción y normalización del deporte inclusivo en Extremadura.

Con esta iniciativa, la organización busca no solo ofrecer una prueba de alto nivel deportivo, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la integración a través del deporte.

Desde la organización se espera que el Critérium Fundación CB pueda consolidarse como una cita destacada dentro del calendario ciclista regional.

