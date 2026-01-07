Cuatro sacerdotes celebran sus bodas de oro en Badajoz: «Este don es un gran regalo»

Los sacerdotes de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz han celebrado en la mañana de este miércoles su tradicional encuentro navideño en el Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. Esta es una cita marcada por el reconocimiento a los presbíteros que este año conmemoran sus bodas sacerdotales y por el recuerdo agradecido a quienes han fallecido a lo largo del último año.

La jornada ha comenzado con la acogida de los participantes y ha seguido, a las 12:00, con el homenaje a los sacerdotes que celebran este año sus bodas de platino, oro y plata, quienes recibieron la insignia de la Archidiócesis como signo de gratitud por su fidelidad y servicio. Posteriormente, en torno pasadas las 13:00 horas, se ha celebrado la eucaristía, en la que se tuvo un recuerdo especial por los sacerdotes difuntos, y que concluyó con una comida fraterna entre los presentes.

Este año celebran sus bodas de platino Juan Calvo Rodríguez y Tomás Ramírez Ramírez, ambos no pudieron estar presentes por su delicada salud. Las bodas de oro corresponden a Andrés Cruz Barrientos, Enrique Cruz Barrientos, Manuel Malagón Martínez y el padre Manuel Redondo Moreno, religioso redentorista residente en Mérida. Por su parte, José Ignacio Pérez García y Carlos Torres Muñoz celebran sus bodas de plata.

Los hermanos sacerdotes Andrés y Enrique Cruz Barrientos en el claustro del seminario de Badajoz. / Santi García

«Yo no soy digno de esto»

Uno de los homenajeados por sus cincuenta años de sacerdocio fue Manuel Malagón Martínez, quien reconocía vivir este momento con sentimientos encontrados: «Lo pongo en latín y digo: domine, non sum dignus. Yo no soy digno de esto», afirmaba, señalando que «somos todos sacerdotes, presbíteros, y cada uno hace una aventura terrible lo mejor que puede». Malagón aseveraba que el sacerdocio supone «un don que es un gran regalo». Aunque confesaba sentirse «abrumado», también valoraba positivamente el encuentro porque «se anima la gente, intercambiamos ideas y experiencias», decía.

Manuel Malagón, sacerdote que cumple 50 años ordenado en el claustro del seminario de Badajoz. / Santi García

Asimismo, recordaba su llegada a Badajoz, «un mes antes de la riada», y su paso por zonas como el Cerro de Reyes o la cárcel, experiencias que marcaron profundamente su ministerio. «Fue una oportunidad extraordinaria de ver lo que es capaz de hacer la gente, no solo en el aspecto religioso, sino también en el humano», señalaba, subrayando la profunda transformación vivida por la ciudad en estas cinco décadas.

También el padre Manuel Redondo Moreno, que celebrará formalmente sus bodas de oro el próximo 16 de octubre, recordó su trayectoria sacerdotal: «Me ordené en Santa Fe, en Granada, y desde entonces pues en la tarea», explicaba y desde hace «un año y medio en la parroquia Perpetuo Socorro de Mérida», señalaba.

Manuel Redondo, religioso redentorista. / Santi García

«Gracias a Dios por estar en esta celebración»

Entre los sacerdotes que celebran sus bodas de plata se encuentra Carlos Torres Muñoz, quien vivió la jornada como una acción de gracias. «La palabra que me viene es dar gracias a Dios por estar en esta celebración», afirmaba, reconociendo que le parecía «mentira que haya pasado tanto tiempo y tan rápido». Para él, es «un año especial para vivirlo con gratitud por el don de la fe y el don de la familia cristiana», recordando con cariño su etapa de formación en el seminario: «Aquí fuimos muy felices. Siempre que vuelvo lo hago feliz».

De izquierda a derecha: Carlos Torres, Manuel Redondo, José Rodríguez Carballo, Manuel Malagón e José Ignacio Pérez en el seminario de Badajoz. / La Crónica

Así, subrayó la importancia del presbiterio como familia: «Sin vosotros no es posible vivir el ministerio sacerdotal. Somos hermanos y tenemos un vínculo más fuerte que la amistad, el vínculo sacerdotal», señalaba.

El encuentro navideño ha vuelto a convertirse así en un espacio de fraternidad, memoria agradecida y renovación del compromiso sacerdotal al servicio de la Iglesia y de la sociedad extremeña.