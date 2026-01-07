Las entradas, protagonistas del derbi pacense en Tercera Federación

La semana previa a un derbi siempre suele ser un segmento de tiempo en el que se van sucediendo una serie de acontecimientos que se suman a la rivalidad deportiva. Aunque Gévora y Badajoz se enfrentarán por primera vez en partido oficial este domingo, el hecho de que ambos equipos pertenezcan a la misma ciudad y algunos desencuentros pasados se han sumado al dilema de las entradas.

Todo inicia el pasado domingo. Horas después de imponerse al Calamonte, el Badajoz lanza un comunicado en sus perfiles sociales en el que comunica que el Gévora no cederá entradas visitantes a la entidad blanquinegra. «La respuesta del club local ha sido que, debido a que su instalación deportiva se encuentra actualmente en obras, no habrá venta de entradas anticipadas para dicho encuentro», expresaba el texto en el que el Badajoz anunciaba la medida.

También aseguraba la entidad pacense que el Gévora les comunicó que las entradas disponibles serían limitadas, destinadas de manera exclusiva a sus abonados, que las restantes se pondrían a la venta en la taquilla el mismo día del partido y que la decisión partía «exclusivamente» del club pedáneo.

Concluía el Badajoz su comunicado expresando que se habían intentado todas las gestiones posibles para disponer de entradas anticipadas pero que la situación del Gévora y de su campo lo habían impedido.

Versión verdinegra

Por su parte, este martes el Gévora hacía pública su versión de los hechos mediante otro comunicado. El cuadro pedáneo comenzaba anunciando que el Gévora-Badajoz sería declarado Medio Día del Club, notificando a sus abonados que el suplemento para poder acceder al choque tendrá un valor de cinco euros.

En cuanto a la entradas restantes, el Gévora comunicó que se pondrían a la venta en taquilla, aproximadamente una hora y media antes del inicio el choque (en torno a las 15:30).

La misiva gevoreña proseguía argumentando el porqué de las medidas adoptadas. «Debido a las obras que se están realizando en el Municipal de Gévora, no disponemos de la capacidad que nos gustaría, reduciéndose considerablemente el aforo del mismo», explican.

La reforma del recinto gevoreño obliga a la entidad pedánea a beneficiar a sus abonados, aficionados y canteranos, «antes que nadie, siendo los primeros en adquirir las entradas».

«Respetamos al máximo a la afición del Club Deportivo Badajoz, club que representa a nuestra ciudad y del que muchos de nuestros aficionados también son simpatizantes. Nos gustaría albergar a muchos más aficionados y vivir una fiesta del fútbol pacense como se merece, pero lamentablemente no será lo mismo que si hubiésemos dispuesto de todo el aforo del Municipal», concluye el comunicado emitido por el Gévora.

Antecedentes

Aunque será la primera vez que Gévora y Badajoz disputen un partido oficial, ambas entidades ya tuvieron ciertos desencuentros en el pasado. Durante el mes de octubre del 2024, las directicas de ambas entidades tuvieron varias reuniones para concretar la cesión del Nuevo Vivero para la disputa del Gévora-Real Betis de Copa del Rey.

La directiva del Gévora consideró excesivas las pretensiones del Badajoz. La ruptura de las negociaciones obligó al club pedáneo a desplazarse hasta el Francisco de la Hera de Almendralejo, lo que deterioró las relaciones entre el Badajoz, el ayuntamiento pacense y el propio Gévora.