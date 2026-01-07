La histórica murga La Mascarada se retira del Comba: "Nos duele en el alma pero las circunstancias nos obligan"

El Carnaval de Badajoz 2026 sufre una baja, días después de comenzar el año. En este caso, una de las agrupaciones históricas del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) se despide de las tablas del Teatro López de Ayala y lo hace por motivos laborales.

Así lo han comunicado los integrantes de esta murga al resto de responsables de grupos que participan en el Carnaval pacense. Con pena y apesadumbrados se despiden del concurso: "Nos duele en el alma pero las circunstancias nos obligan", decían.

Sin riesgo para las tres fases

En la próxima edición del Comba eran 22 las murgas inscritas y con la baja de esta agrupación el número se queda en 21. Esta cifra hace que se mantengan las tres fases del concurso: preliminares, semifinales y final.

Por tanto, se registra una agrupación más de las que participaron en la edición pasada. El límite de grupos necesarios para que el concurso cuente con las tres fases está en 20 por lo que se aseguran las preliminares.

Así lo recogen las bases del Comba. Las normas del ayuntamiento, el Concurso de Murgas tendrá tres fases siempre que el número de agrupaciones inscritas sea 20 o superior. En caso de que haya 19 o menos, se celebrarán solamente las fases semifinal y final. En la primera participarían la totalidad de los grupos inscritos. A la segunda, a celebrarse el viernes de Carnaval, solo pasarían 6 murgas.

Murga finalista, ausente y reinventada

En esta ocasión, la murga que causa baja en el Comba es La Mascarada, de Almendralejo. Una agrupación histórica que este año celebra 30 años de su fundación. Este año no estarán presentes en los dos concursos carnavalescos en los que suele hacerlo, en Mérida y en Badajoz. Lo ha confirmado en la mañana de este miércoles Pedro Miranda, representante de la murga.

Toman esta decisión por motivos laborales: "Hay dos músicos que se van a trabajar al extranjero y no saben si podrán estar en Carnaval", asevera. Se trata de los dos percusionistas que se marcharán en los próximos días a trabajar fuera. Esto complica todo, ya que son los que marcan el ritmo de la actuación.

"Estábamos apuntados, pero al final las circunstancias obligan", resume. Pedro Miranda reconoce que la noticia fue un golpe duro para el grupo, que ya tenía el trabajo muy avanzado. "Prácticamente, teníamos el repertorio, lo que nos queda por terminar es el popurrí", explica. Esta parte de la actuación suele ser la última en terminar los grupos para incluir temas de actualidad. "Tenemos presentación, seis pasodobles, seis cuplés y gran parte del popurrí". Sin embargo, incorporar sustitutos a estas alturas era inviable: "Coger a dos personas nuevas, meterlas ahí en nuestra dinámica, es muy complicado", afirma.

Sin posibilidad de relevo

Aunque hubo intentos de ayuda externa, el tiempo juega en contra. "Ha habido algunos compañeros que se han ofrecido, han dicho: ‘Vamos, te echamos un cable’, pero no tenemos tiempo material para poder meter toda la música", lamenta. En ese contexto, la decisión final fue clara: "Ir a un concurso, arriesgándote a eso, ya los nervios son suficientes. Y más si no vas con seguridad, pues es terrible".

Pese a no concursar, la murga no renuncia al Carnaval. "Vamos a seguir ensayando sin los dos músicos para poder salir a la calle y disfrutar", asegura. En caso de que los percusionistas no puedan incorporarse puntualmente, la agrupación actuará "sin caja y bombo", adaptándose a las circunstancias: "Estaremos con una guitarra y fuera", dice.

La murga venía participando de forma habitual en concursos como los de Badajoz y Mérida, en los últimos Carnavales. Aunque también han contado con algunos años de ausencia: "En 2016, en el 2021, en el 2022 y en el 2023", estos últimos marcados por la pandemia y sus consecuencias.

La Mascarada en el Comba 2024. / Andrés Rodríguez

30 años desde su fundación

El grupo cuenta con una larga trayectoria. "La murga se funda en el 96 y el primer año que fuimos a Badajoz fue en el 2000". Desde entonces, salvo las excepciones puntuales indicadas, han mantenido una presencia constante en el Carnaval.

Este año, además, coincidía con una fecha señalada. "Celebrábamos 30 años de la fundación", confirma y para celebrarlo tenían alguna sorpresa guardada para el Comba. "Teníamos ahí una cosita preparada para el teatro". Parte del repertorio incluía un guiño a la efeméride: "Era un pequeño homenaje", en forma de pasodoble que ya anuncian que cantarán en la calle y en los bares.

Porque su presencia en las calles la confirman: "Eso no lo podemos dejar de hacer", expone. Así, en Badajoz estarán en algunos bares los días de carnaval aunque no confirma ni fechas ni lugares exactos.

Las ganas de Carnaval no pueden con los reveses que ofrece la vida a estos carnavaleros y señala que "si Dios quiere, si las cosas se toman bien y hay fuerza y grupo", el año que viene volverán a concursar. Dejan, por tanto, la puerta abierta a su regreso el próximo año. Mientras tanto, el objetivo es claro: "Salir a la calle y disfrutar", incluso en un año tan especial como complejo para la histórica murga.