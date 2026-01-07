José Luis Calero es el 'Humorista de guardia' este sábado en el López de Ayala de Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este sábado, 10 de enero, a las 21.00 horas, ‘Humorista de guardia’, un espectáculo protagonizado por José Luis Calero.

Las entradas cuestan 18 euros y están a punto de agotarse.

El López de Ayala se convertirá en la consulta más divertida del país con la llegada del humorista José Luis Calero y su nueva gira nacional. Con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales y tras el éxito de sus dos giras anteriores, Calero regresa a los escenarios para recetar la mejor medicina contra los problemas cotidianos: la risa.

En un mundo lleno de preocupaciones laborales, familiares, económicas e incluso de salud, el joven humorista andaluz propone un tratamiento infalible: carcajadas y buen humor.