Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes

Tras el leve receso de hace un año, Badajoz vuelve a ganar población y alcanza su máximo histórico con 154.423 habitantes. Son 675 más que hace un año (tenía 153.748) y supone un récord, por encima del que alcanzó en 2023, cuando llegó a los 153.836. El año pasado descendió un poco, con 88 habitantes menos, pero ha vuelto a remontar como la mayor ciudad que es de la comunidad extremeña.

La población de Badajoz no ha parado de crecer desde 2001, salvo entre 2017 y 2018, que bajó levemente, como volvió a ocurrir en 2022 y en 2024, pero remontó. En el año 2001 tenía 140.288 habitantes y fue en 2008 cuando superó la cifra redonda de 150.000 empadronados. Desde entonces, ha seguido creciendo, aunque lentamente. Hace 25 años, en Badajoz había 136.136 empadronados. En un cuarto de siglo ha sumado 18.287 habitantes, que son algunos más de los que tiene, por ejemplo, Zafra.

Los barrios que más crecen

El barrio que más ha crecido en 2025, para satisfacción de sus habitantes, es el Casco Antiguo, que ha ganado 166 vecinos. En la actualidad en el centro histórico viven 10.800 empadronados. En segundo lugar, curiosamente, la urbanización Céspedes, que hace un año tenía 262 vecinos y doce meses después, cuenta con 381 empadronados (son 119 más). El tercer barrio que más crece es María Auxiliadora, con un total de 7.661 habitantes, que son 110 más que hace un año.

Jesús Ortega y Juan Carlos Guajardo: «Vinimos con nuestro proyecto de vida y también queremos aportar viviendo» Hace siete meses se mudaron al centro histórico de Badajoz (se niegan a llamarlo Casco Antiguo) y no dudan de que fue una gran decisión. Los artistas Jesús Ortega y Juan Carlos Guajardo vivían desde hace 14 años en una urbanización de la carretera de Sevilla. Se trasladaron por dos motivos. El principal es que «amamos el centro histórico de la ciudad» y porque están más cerca de las obras del Centro Internacional de Flamenco, que es su «proyecto de vida» y que están levantando en Moreno Zancudo, junto a El Silencio. Dos razones de peso. El centro tenía que ubicarse en el corazón del centro histórico «porque el flamenco tiene que estar ahí» y después entendieron «que si venimos a apoyar nuestra región, nuestra ciudad, nuestro centro histórico y nuestro flamenco, también queremos aportar viviendo». Su piso está al lado de la plaza de San Andrés, que se ve desde uno de sus balcones. ¿Ventajas? «Son casas mucho más amplias, la gente puede tener miedo a una rehabilitación, pero no es tanta inversión». Su vivienda ya estaba rehabilitada. Y sobre todo, sus vecinos. «Es un barrio en el que si pasan dos días y no te ven, ya están preocupados». «Es muy familiar» y han descubierto la plaza de San Andrés como punto de encuentro «para mucha gente de nuestra edad». «Lo hemos bautizado como ciudad de San Andrés», comenta Jesús. «Podemos vivir en cualquier parte de Badajoz, pero preferimos en el centro histórico», defiende. Y son optimistas con el futuro de su entorno: «Sí que vemos una gran evolución, mi pronóstico es que le faltan 5 años, el trabajo se tiene que hacer en común, las instituciones y los ciudadanos, porque es nuestra ciudad y veo que ambos vamos por el buen camino».

Siguiendo su progresión desde que se creó en 2008, Cerro Gordo sigue creciendo y este año ha sumado 69 habitantes, con los que en este barrio relativamente nuevo hay ya 6.136 empadronados. Mayor ha sido el incremento en otra zona nueva, como es el Cuartón del Cortijo, que tiene 1.589 vecinos, 72 más que hace un año. Otra curiosidad, la entidad de población Fresnos ha sumado 73 habitantes y tiene 937. Las Vaguadas fue el año pasado el barrio que más creció. Vuelve a hacerlo, pero en menor medida. Tiene 45 vecinos más y alcanza los 5.735 habitantes. Son prácticamente los mismos que pierden Valdepasillas (con 44 menos, tiene 5.202) y Los Ordenandos (con 6.035 habitantes, 43 menos).

Los barrios más grandes son San Roque (14.522 habitantes, 41 más) y San Fernando (14.059, que pierde 66). Seguidos del Casco Antiguo, Santa Marina (vuelve a perder, aunque poco, 12 habitantes, y se queda en 10.514), Pardaleras (con 8.949 vecinos, son 37 menos), María Auxiliadora y Cerro Gordo. Entre los que han crecido están Suerte de Saavedra (4.526 empadronados, 34 más), Las Ochocientas (2.153 vecinos, que son 51 más), Las Moreras (31 más y sube a 2.053), Jardines del Guadiana (con 59 mas llega a 1.490), Pilara (29 más y alcanza 1.301), Cerro de San Miguel (tiene 1.229 empadronados, 52 más), la Dehesilla de Calamón (con 908 habitantes, 30 más) y Los Montitos y las viviendas de realojo de La Granadilla, ambos con 23 empadronados más. La Banasta ha ganado 21 vecinos (tiene 619) y hay 22 más en Tres Arroyos (son ahora 561).

Los que pierden habitantes

Además de San Fernando, han perdido habitantes Antonio Domínguez, La Paz, Ciudad Jardín, Cero de Reyes, Llera y Colorines.

En cuanto a los poblados, de los ocho, tres crecen: Novelda tiene 9 vecinos más (896) y Sagrajas 6 (565), los mismos que Alcazaba (228). Pierden, poco, Gévora (2.507, son 5 menos), Villafranco (1.500, 11 menos), Valdebótoa (1.277, pierde 23) y Balboa, que se queda en 429, que son 13 menos.