La murga de Badajoz A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

La murga A Contragolpe volverá a pisar este Carnaval las tablas del Teatro López de Ayala durante la celebración del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz, que arrancará el próximo 3 de febrero. Un regreso especialmente significativo para la agrupación, que afronta esta edición con algunos cambios pero la misma esencia que les ha acompañado desde su debut en 2011.

“Este año la gran novedad es que volvemos a pisar el López. Para nosotros eso ya lo es todo”, reconocen los miembros de la murga, que viven esta vuelta como un premio al trabajo realizado durante meses de ensayo. Más que imponer, cantar en el teatro supone una experiencia cargada de emociones. “No es imponerse, es el gusto que dan esos nervios antes de salir, pisar las tablas, escuchar el nombre de la murga y ver cómo se levanta el telón. Eso es lo mejor”, explican.

La agrupación llega al concurso con tres nuevas incorporaciones que han reforzado tanto el sonido como el ambiente interno del grupo. Se suman Santi, al bombo, antiguo componente de Los Charramangueros; Germán, procedente de Los Mirindas; y Chema, que regresa al Carnaval tras años alejado de las tablas, con pasado en Para 4 Días. “Siempre que entra alguna cara nueva llega ilusión fresca, y eso se transmite”, destacan desde A Contragolpe.

En cuanto al tipo, sin desvelar demasiado, la murga ya deja clara su identidad para esta edición: “Gitano y de Badajó” (nombre con el que quieren darse a conocer a partir de este año), y una línea que conecta con la forma de entender el Carnaval que siempre han defendido. Una propuesta que volverá a apoyarse en uno de sus sellos más reconocibles: las letras. “Nuestros pasodobles son un punto fuerte. Los autores siempre intentan llegar a los sentimientos, que al escucharlos los ojos acaben vidriosos”, señalan. A ello se suma otro de los momentos más esperados por el público: las despedidas, que año tras año se han convertido en uno de los momentos más aplaudidos de sus actuaciones.

Competir pero sin obsesionarse

A Contragolpe afronta el certamen sin obsesionarse con el puesto final. “Nuestro objetivo es disfrutar, aunque también vamos a concursar, pero sin marcarnos una meta concreta”,apuntan. Con su mejor resultado situado en el octavo puesto, la murga asume que el concurso siempre tiene una parte subjetiva. “La injusticia siempre va a existir, dependiendo de los ojos con los que se mire”, apuntan, al tiempo que reclaman una mayor coherencia en las puntuaciones, "sin tantas diferencias, porque a veces no hay mucho sentido".

A la afición murguera, le trasladan respeto y escucha: “A los que consiguen entrada y se sientan en sus asientos, les pedimos que aguanten y escuchen el trabajo de todas las murgas, sea la nuestra o la de cualquier compañero”, subrayan. Y a quienes esperan verlos en su regreso, les lanzan una promesa: “Seguimos en nuestra línea. Nuestra esencia siempre está en nuestras actuaciones”.

Miembros de la murga de Badajoz A Contragolpe durante uno de los ensayos. / Cedida

Con procedencia en parte de la desaparecida murga La Tarasca, A Contragolpe vuelve al López de Ayala con la emoción de quien regresa a casa y con la certeza de que, pase lo que pase en el concurso, el Carnaval vuelve a encontrarles fieles a su forma de sentir y cantar.