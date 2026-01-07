El nuevo mercado navideño de la Plaza Alta de Badajoz mejora los resultados de la ubicación anterior, según el ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Badajoz se realiza este miércoles una valoración muy positiva de la programación desarrollada con motivo de la Navidad 2025, que se ha saldado con una "elevada participación ciudadana y un alto grado de satisfacción por parte del público".

Uno de los momentos más destacados de la programación fue la tradicional cabalgata, que se desarrolló con "absoluta normalidad y seguridad", según indica el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca: "Miles de pacenses disfrutaron del desfile de carrozas y pasacalles en un ambiente festivo e inclusivo, culminando en el templete del paseo de San Francisco".

Durante más de un mes, la ciudad ha acogido un completo y diverso calendario de actividades dirigido a niños, familias y público de todas las edades. Talleres navideños, zambombas, villancicos, iniciativas solidarias, propuestas gastronómicas tradicionales y eventos culturales han contado con una "respuesta masiva, consolidando a Badajoz como un referente en la propuesta festiva navideña". Una oferta que se ha extendido a los diferentes barrios y pedanías de la ciudad.

El Mercado de San Francisco se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de esta Navidad, con una acogida excepcional por parte de vecinos y visitantes. El balance realizado entre comerciantes y público refleja un feedback muy positivo, tanto por la organización como por la afluencia y el ambiente generado. Por su parte, el nuevo mercado situado en la Plaza Alta, en su primera edición, ha mejorado los resultados de la ubicación anterior (cuando estuvo instalado en la plaza de Santa María), registrando una mayor afluencia durante los fines de semana, pese a las condiciones meteorológicas adversas, y una valoración "mayoritariamente positiva" por parte de los comerciantes, apunta el concejal.

Casetas del mercado navideño de San Francisco de Badajoz. / La Crónica

El incremento de la inversión en alumbrado navideño ha convertido nuevamente a la iluminación en un importante foco de atracción -añade- con "miles de vecinos y visitantes recorriendo las calles para disfrutar y fotografiar las luces, contribuyendo a la dinamización del centro urbano". En este apartado, ha tenido un especial protagonismo el Puente de Palmas, iluminado por primera vez. Asimismo, las actividades impulsadas desde el área de Comercio han favorecido de forma notable la actividad económica y comercial, especialmente en las zonas más céntricas de la ciudad. Eventos ya consolidados como Iberocio y la carrera popular San Silvestre han reafirmado su relevancia, destacando esta última por haber batido récords de participación, reflejo del creciente interés por las propuestas deportivas y de ocio saludable.

Desde el ayuntamiento se quiere subrayar, finalmente, el agradecimiento a todos los servicios municipales y dispositivos implicados que han hecho posible una Navidad "sobresaliente". "El esfuerzo del servicio de Alumbrado, la labor ejemplar de la Policía Local y Protección Civil, especialmente en los momentos de mayor concentración de personas, y el trabajo impecable del personal de Limpieza, que ha mantenido la ciudad en óptimas condiciones día a día, han sido claves para el éxito global de la programación", informa.

Barrios y pedanías

Además de la programación de ‘Navidad en los barrios’ en Cerro de Reyes, Cerro Gordo, Antonio Domínguez, Ciudad Jardín, Barriada de Llera, Santa Engracia, Urbanización Guadiana, Cuartón Cortijo, Pardaleras, San Roque, Cerro del Viento y Valdepasillas, desde el IMSS se han llevado acciones de refuerzo para la conciliación familiar con un amplio programa de actividades de ocio infantil, enfocado en los barrios de Suerte de Saavedra, Moreras, Cerro de Reyes y El Progreso

En total se han llevado a cabo 60 actividades, también en pedanías, con talleres educativos, teatros y un campamento urbano en Iberocio. Además, la Concejalía de Juventud ha impulsado 'Vive la Navidad' en las pedanías y en Cerro Gordo con talleres, juegos y animación, con actividades para fomentar la creatividad en un ambiente social, inclusivo y festivo.

El Rey Baltasar durante la cabalgata de Badajoz este año. / Diego Rubio

"La actitud participativa y la satisfacción manifestada por la ciudadanía constituyen, sin duda, la mayor recompensa y el mejor indicador de que la Navidad 2025 en Badajoz ha sido un auténtico éxito", concluye el consistorio.