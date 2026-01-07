Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años

Bolsas en mano y prisas contenidas han marcado el ambiente de una mañana fría en la que muchos compradores tienen claro su objetivo: encontrar tallas, aprovechar descuentos iniciales y adelantarse a lo que, aseguran, “vuela en los primeros días”.

Las rebajas de invierno han arrancado este miércoles en Badajoz y lo han hecho, como marca la tradición, con decenas de personas aguardando a las puertas de las tiendas desde primera hora de la mañana. Una imagen que se ha podido ver en el centro comercial El Faro, que ha sido uno de los principales puntos de atracción en este primer día de descuentos, especialmente para quienes buscaban realizar cambios y devoluciones de los regalos de Reyes, pero también para los que no han querido dejar pasar las primeras ofertas.

Antes incluso de que subieran las persianas, ya se formaban pequeñas colas frente a algunas de las tiendas más concurridas.

Cambios de Reyes y primeras compras

Entre las primeras en entrar estaba Vega, una adolescente que acudía acompañada por su madre Cristina. Su misión: cambiar algunos regalos de Reyes que "no encajaban" y buscar algo de cara al verano. “Estoy buscando cosas de cara a los próximos meses, pero si veo alguna oferta buena de otra prenda, me la llevo", aseguraba.

Clientes en el interior de una de las tiendas de ropa de El Faro (Badajoz). / Santi García

También Mari, vecina de Badajoz, acudía con su hija desde bien temprano. En su caso, el motivo era descambiar un bolso. “Le han regalado dos negros y no tiene sentido quedarse con los dos”, comentaba. Para ella, madrugar merece la pena. “Ahora hay gente, pero cuando nos vayamos es cuando esto empieza a llenarse de verdad”, contaba.

Las primeras rebajas, coinciden muchos, son el mejor momento para encontrar variedad y tallas. “Si dejas pasar unos días, ya se ha acabado todo lo bueno”, decía Paco, que sólo entraba al centro comercial a acompañar a su mujer.

Variedad y menos gente que antes

Para Margarita, venir el día después de Reyes a las rebajas es casi una costumbre inamovible. “Es tradición. Al día siguiente ya me incorporo y no puedo”, explicaba mientras revisaba productos del hogar en Lefties. Asegura que sí hay descuentos y prueba de ello son las varias bolsas que ya llevaba consigo. “Me encanta comprar”, confesaba y no descarta continuar la jornada en el centro de la ciudad, por zonas como la avenida Juan Carlos I o El Corte Inglés, en busca de “cositas interesantes”.

Desde el otro lado del mostrador, Jara Hernández, dependienta de Lefties, confirma la elevada afluencia desde primera hora. “Son las diez de la mañana y hay muchísima gente, parece mediodía”, señalaba. Destaca además la variedad de productos disponibles. “Tenemos ropa de abrigo, pero también prendas de verano, incluso vestidos de tirantes”, explicaba, y avanzaba que esperan “muchísima afluencia por la tarde, porque es lo normal en un día como hoy”.

Aun así, la sensación general es que el flujo de personas ha sido menor que en años anteriores. Alaitz, una joven de Badajoz, lo tiene claro: “Hay menos gente que otros años porque muchos hacen las compras por Internet”. En su caso, buscaba ofertas en vaqueros, especialmente en Lefties y Zara. Una percepción compartida por otros compradores, que apuntan a que el auge de las compras online ha cambiado la forma de vivir las rebajas. “Antes no quedaba otra que venir a las tiendas; ahora mucha gente compra directamente on-line”, indicaba una cliente de la firma Álvaro Moreno.

Alaitz, una joven de Badajoz que visita el Faro en el primer día de rebajas. / Rebeca Porras

Menacho, un inicio de rebajas atípico

Si en El Faro el ambiente era de constante movimiento, en la calle Menacho la imagen ha sido distinta. Poca afluencia de peatones, compras puntuales y un tránsito muy inferior al habitual para un 7 de enero, una fecha que tradicionalmente marca uno de los días fuertes del calendario comercial.

Las razones parecen evidentes. Por un lado, la concentración de grandes marcas en el centro comercial El Faro, que atrae a buena parte de los compradores desde primera hora. Por otro, las condiciones meteorológicas, con una jornada especialmente fría y lluviosa que desanimaba a pasear y comprar al aire libre.

Mari, que se acercó hoy al centro, lo resumía: “Veo mucha menos gente que otros años. No es propio de un día como hoy, quizás la lluvia o quizás que aquí cada vez hay menos tiendas de marcas”. Una sensación compartida por comerciantes y transeúntes, que reconocen que el primer día de rebajas ya no tiene el tirón de antaño en el centro urbano.

Mari pasea por la calle Menacho de Badajoz este 7 de enero. / Rebeca Porras

Las rebajas han arrancado en Badajoz con buen ritmo en las grandes superficies, pero con un centro más tranquilo de lo habitual. Un reflejo de cómo han cambiado los hábitos de consumo, entre el auge de las compras online, la concentración comercial y factores tan determinantes como el clima, que este miércoles también ha marcado el paso de los compradores.