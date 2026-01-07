Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas

Su relación laboral con Joca terminó a mediados de noviembre, porque ha vendido la planta de extracción de áridos de Novelda del Guadiana donde estaban empleados como guardas. Pero la empresa para la que han estado trabajando les quita el sueño. Denuncian que les adeuda las últimas nóminas y la liquidación.

Este miércoles se han apostado frente a la sede en Badajoz, en Sinforiano Madroñero, con la esperanza de obtener una respuesta.Aseguran que la única que recibieron es que «No hay dinero». Este diario intentó contrastar esta información, pero el responsable de personal pospuso su explicación a mañana jueves.

Miguel Carrasco es uno de los extrabajadores de Joca afectados. Llevaba en esta empresa siete años y medio. Su compañero, José Antonio Rodríguez, catorce meses. Ambos se presentaron en la sede a reclamar el dinero que aseguran que les deben y la respuesta fue, según contaron, que estaban cobrando el paro.

Casi 9.000 euros

Miguel calcula que entre nóminas (de octubre y la parte de noviembre) y la liquidación y la indemnización le deben casi 9.000 euros. Afirma que se comprometieron a pagarles antes de Navidad. Pero ha pasado el día de Reyes y no han recibido ningún regalo. «Yo he tenido que pedir dinero para poder ir manteniéndome estos meses», señala Miguel. «Tenemos que pagar cosas y esta gente no lo entiende». El paro no empezará a cobrarlo hasta el 10 de enero. «He estado siete años y medio con ellos trabajando y nunca ha habido problemas, pero esto viene de atrás, en este último año nos han llegado a deber tres o cuatro nóminas», se lamentaba.

José Antonio Rodríguez, por su parte, calcula que le deben unos 3.000 euros. Tampoco cobra desde octubre y también lo está pasando mal. Explican que la nueva propietaria ha puesto cámaras de seguridad y no necesita guardas.

Según Carrasco son 27 los afectados, que no han cobrado las últimas nóminas, desde octubre. Solo protestan dos porque los demás están trabajando «aunque no pagan a nadie». Sumarían tres nóminas impagadas.

En la planta de Novelda trabajaban cuatro antes de ser vendida: dos guardas, un mecánico y un encargado. El mecánico, que llevaba 19 años en Joca, ha sido contratado por la nueva propietaria. Cuenta Carrasco que también le deben dinero, tuvo juicio el 16 de diciembre, pero no se presentó la empresa. El otro está trabajando en Portugal «pero sin cobrar». Le deben cuatro nóminas.

Ya se plantean denunciar, pero no tienen esperanzas de que haya acuerdo.