Conflicto laboral
Reclaman a Joca en Badajoz el pago de nóminas atrasadas
Dos extrabajadores se han apostado este miércoles frente a la sede y aseguran que hay 27 afectados
Su relación laboral con Joca terminó a mediados de noviembre, porque ha vendido la planta de extracción de áridos de Novelda del Guadiana donde estaban empleados como guardas. Pero la empresa para la que han estado trabajando les quita el sueño. Denuncian que les adeuda las últimas nóminas y la liquidación.
Este miércoles se han apostado frente a la sede en Badajoz, en Sinforiano Madroñero, con la esperanza de obtener una respuesta.Aseguran que la única que recibieron es que «No hay dinero». Este diario intentó contrastar esta información, pero el responsable de personal pospuso su explicación a mañana jueves.
Miguel Carrasco es uno de los extrabajadores de Joca afectados. Llevaba en esta empresa siete años y medio. Su compañero, José Antonio Rodríguez, catorce meses. Ambos se presentaron en la sede a reclamar el dinero que aseguran que les deben y la respuesta fue, según contaron, que estaban cobrando el paro.
Casi 9.000 euros
Miguel calcula que entre nóminas (de octubre y la parte de noviembre) y la liquidación y la indemnización le deben casi 9.000 euros. Afirma que se comprometieron a pagarles antes de Navidad. Pero ha pasado el día de Reyes y no han recibido ningún regalo. «Yo he tenido que pedir dinero para poder ir manteniéndome estos meses», señala Miguel. «Tenemos que pagar cosas y esta gente no lo entiende». El paro no empezará a cobrarlo hasta el 10 de enero. «He estado siete años y medio con ellos trabajando y nunca ha habido problemas, pero esto viene de atrás, en este último año nos han llegado a deber tres o cuatro nóminas», se lamentaba.
José Antonio Rodríguez, por su parte, calcula que le deben unos 3.000 euros. Tampoco cobra desde octubre y también lo está pasando mal. Explican que la nueva propietaria ha puesto cámaras de seguridad y no necesita guardas.
Según Carrasco son 27 los afectados, que no han cobrado las últimas nóminas, desde octubre. Solo protestan dos porque los demás están trabajando «aunque no pagan a nadie». Sumarían tres nóminas impagadas.
En la planta de Novelda trabajaban cuatro antes de ser vendida: dos guardas, un mecánico y un encargado. El mecánico, que llevaba 19 años en Joca, ha sido contratado por la nueva propietaria. Cuenta Carrasco que también le deben dinero, tuvo juicio el 16 de diciembre, pero no se presentó la empresa. El otro está trabajando en Portugal «pero sin cobrar». Le deben cuatro nóminas.
Ya se plantean denunciar, pero no tienen esperanzas de que haya acuerdo.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz