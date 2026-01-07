Sin daños personales
Susto por un incendio en una vivienda de Valdepasillas
El fuego, que se inició en la vitrocerámica, se extendió con rapidez por toda la cocina
Carolina León
Varias personas han tenido que ser evacuadas por un incendio en una vivienda de Valdepasillas, Badajoz, que se ha iniciado en la cocina de la vivienda, según ha informado el Cuerpo de Bomberos a este diario.
En concreto, el fuego se ha originado en una sartén, que ha saltado a la campana extractora y otros muebles, lo que ha provocado que la estancia se llenase de humo negro. Gracias a la actuación de la Policía Local y los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el incendio se ha controlado con rapidez y la familia que se encontraba en su interior ha sido desalojada.
Daños materiales
Aunque afortunadamente no ha habido heridos, sí se han producido daños materiales especialmente en la cocina y la terraza. Además, los bomberos han recomendado a la familia ventilar durante unas horas la vivienda antes de volver a alojarse con normalidad.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz