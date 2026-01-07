'Tuve un sueño' llega a Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz inaugura esta tarde a las 19.00 horas la exposición ‘Tuve un sueño’ de Florencio González Alfonso.

La muestra trata de momentos cumbres del Panorama Cultural extremeño, así como de las visitas que la Casa de SS.MM los Reyes de España, han realizado a la Región Extremeña y Alentejo portugués.

Hijo y sobrino de fotógrafos a la edad de 10 años ya positivaba (revelaba) las fotografías en B/N, que hacían su padre (Fotos: Tito y Mister Laure), padre y tío respectivamente.

A los 20 años, comienza a trabajar de cara al público, dirigiendo el negocio de su propiedad, enfocado a Estudio Fotográfico y fotografía Social (bodas, comuniones congreso...). En 1987-1988 trabaja para los Diarios Regionales: Extremadura y Hoy, ese mismo año comienza a trabajar para la Agencia EFE, asumiendo la responsabilidad de tener a su cargo a Extremadura y Alentejo portugués, cargo que tiene que dejar en 2012 debido a una grave enfermedad.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de enero.