La Crónica de Badajoz

VIDEO | La murga de Badajoz A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

La murga A Contragolpe volverá a pisar este Carnaval las tablas del Teatro López de Ayala durante la celebración del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz, que arrancará el próximo 3 de febrero. Un regreso especialmente significativo para la agrupación, que afronta esta edición con algunos cambios pero la misma esencia que les ha acompañado desde su debut en 2011. Más información