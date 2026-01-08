Adornos
Adiós al techo de luces en la plaza de España de Badajoz
Ya se han retirado las guirnaldas colgadas desde la torre de la catedral, que han sido la novedad de esta Navidad
De la noche a la mañana ha desaparecido el techo de luces que adornaba la plaza de España de Badajoz. Así de literal. La adjudicataria de alumbrado extraordinario de Navidad en la capital pacense no ha esperado ni un día para retirar el entramado de guirnaldas que ha sido la novedad de este año en Badajoz, por su espectacularidad, y que ha causado más de un susto.
La pasada noche de miércoles, 7 de enero, han sido retiradas todas las cadenetas de leds que pendían desde la torre de la catedral hasta los edificios del entorno de la plaza, en el lateral desde el ayuntamiento hasta la calle Obispo. La imagen nocturna del encendido de la plaza de España, con el árbol y el cielo de luces, ha sido una de las más repetidas en los móviles y admiradas entre quienes han recorrido de noche la iluminación navideña de la ciudad.
¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
El 25 de noviembre, cuando ya estaban colocadas buena parte de las guirnaldas que componen el cielo de luces led navideño de la plaza de España de Badajoz, se vinieron abajo sin que, afortunadamente, se produjeran daños personales. Los trabajadores de la empresa adjudicataria del alumbrado de Navidad, Ximénez, aún no habían terminado de instalar todos los adornos, que han vuelto a colocar, con algunos cambios para reforzar su seguridad.
Las guirnaldas forman un cielo de luces y van sujetas a un tensor que rodea la torre de la catedral, desde donde se extienden hasta los edificios del perímetro de la plaza. De momento, solo se han colocado en la zona que abarca desde el ayuntamiento, sobre la escultura de Luis de Morales, hasta la esquina de la calle Muñoz Torrero.
El jefe de servicio de Alumbrado, César Rodríguez Arbazagoitia, explica los motivos del percance. Como ya ha explicado el alcalde, en la empresa están analizando las causas por los que se cayeron los adornos. Aun así, casi con total seguridad ya se conocen las razones. Rodríguez Arbazagoitia señala que una pieza "venía defectuosa". En concreto, se trata de una de las dos partes de los enganches de los tensores "que ha perdido la rosca" por un "defecto de fábrica". El enganche se aflojó y arrastró hasta el suelo toda la maraña de luces.
¿Cómo se ha reforzado la instalación?
Para intentar evitar que vuelva a suceder, lo que han hecho ha sido "reforzar todo mucho más". Entre las medidas que han adoptado, está la colocación de 'tirantes' en vertical en la torre, hacia arriba, que sujetan el cable que rodea a la torre, de donde salen todas las guirnaldas "para darle más seguridad". Además, se ha aligerado el techo de luces, de manera que está "menos tupido" y pesa menos.
Tras lo sucedido, la empresa Ximénez, que lleva años encargándose de los alumbrados extraordinarios en Badajoz (Carnaval, Feria de San Juan y Navidad), ha colocado un gran cono navideño en la plaza, que este año no estaba previsto. El 'detalle' se explica en que la adjudicataria ha querido 'salvar su mala imagen'.
La intención inicial era que el techo de luz abarcase todo el perímetro, pero finalmente se desistió por el peso que supondría para el cable que las sujeta y la empresa, a cambio, "regaló" a la ciudad el cono de 21 metros de altura que tradicionalmente se ha colocado delante de la fachada de la catedral. Ahí sigue. De momento, no se ha retirado el cable que rodea la torre ni tampoco las cuatro esquineras sobre las que se tensó. Fue este cable el que se vino abajo y causó que se cayeran las tiras de luces que formaban el cielo luminoso.
Las guirnaldas se empezaron a retirar anoche, aprovechando que durante las horas nocturnas apenas hay tráfico en la plaza de España, ni de vehículos ni de transeúntes.
