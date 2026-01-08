"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

Víctor Montes, peluquero de etnia gitana, denuncia ante la Policía Nacional comentarios racistas y amenazas de exterminio vertidos en Facebook tras una publicación de La Crónica de Badajoz en la que reclamaba más formación para el pueblo gitano. Considera que los mensajes «desean la muerte» de toda una comunidad y los califica como un claro delito de odio.

Los hechos se produjeron a raíz de una noticia publicada por este diario en la que Montes reclamaba medidas concretas al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura. Esta publicación se hacía en el marco electoral previo a los comicios del 21D. Pedía más oportunidades educativas y formativas para el pueblo gitano como vía para combatir los estigmas históricos. Tras la difusión del artículo en redes sociales, varios usuarios realizaron comentarios de carácter extremadamente violento y racista. Entre ellos, afirmaciones como «las malas razas hay que exterminarlas» o «menuda purga habría que hacer».

El 18 de diciembre, Montes se personó en dependencias de la Policía Nacional para interponer una denuncia en la que recoge literalmente estos mensajes y expone que podrían ser constitutivos de un delito de odio. «Yo lo que quiero denunciar es ese punto, que nos desean un purgatorio y una exterminación en los tiempos que estamos», explica. Y denuncia «un delito de odio porque nos desean la muerte», subraya.

Algunos de los comentarios que Víctor Montes denuncia. / La Crónica

Muchos comentarios de odio

El peluquero reconoce que, aunque hubo numerosos comentarios ofensivos, solo denunció a una persona concreta: «Hay muchos comentarios que no he denunciado porque tampoco veo yo que tengan peso, aunque sigue habiendo odio en ellos», afirma. Para él, los mensajes denunciados son muy graves: «En el siglo que estamos viviendo, que nos sigan deseando la muerte tiene bastante peso», insiste. «Es lo que más me duele porque me hace sentir que todavía voy por la calle y siento que la gente desea mi muerte simplemente por ser gitano».

Montes rechaza de plano la generalización constante hacia su comunidad. «Solo pido que nos traten con igualdad en todos los aspectos. El que sea un vago, que se diga nombre y apellido. Igual que si un payo es malo, yo no voy a tratar a todos mal por él».

Agresiones durante su vida

El denunciante relata que las agresiones verbales han sido una constante a lo largo de su vida. «A lo largo de mis 32 años he vivido muchas», afirma. Recuerda especialmente un episodio mientras trabajaba como peluquero en El Corte Inglés: «Fui a atender a una señora y me dijo que por ser gitano que no la atendiera». Para él, el problema es estructural y persistente: «Deberían eliminarse todos los estereotipos y pluralizar menos. Cada persona es de su padre y de su madre. ¿Por qué tengo que pagar por los platos rotos de otras personas?», cuestiona.

Víctor Montes lleva trabajando desde los 18 años, acumula 14 años de experiencia profesional: «Todo el mundo me considera muy trabajador, creo que lo he demostrado», recalca, como respuesta a quienes asocian a la población gitana con la falta de empleo o el fraude.

Discriminación cada semana

Sobre el proceso judicial, explica que tras interponer la denuncia está a la espera de novedades. «Puse la denuncia y estoy esperando a que se pongan en contacto conmigo para ver si han dado con el tío o no. De momento no he vuelto a saber nada», señala. La fundación secretariado gitano le está prestando apoyo durante el proceso.

Montes también denuncia situaciones de discriminación recientes en su entorno. «He sido testigo de cómo a amigos míos, por ser gitanos, no los han dejado entrar en pubs del río Guadiana. Si es gitano, no entra. Lo veo cada fin de semana», asegura. También relata casos de rechazo laboral: «Hay gente que va a buscar trabajo y por la mirada ya sabes que no lo van a coger porque es gitano».

Este tipo de sucesos que sufren las personas gitanas suponen un impacto psicológico para ellos. En concreto, para Víctor Montes le ha afectado psicológicamente: «Me hace dudar hasta de mi propio origen cuando ser gitano es lo más bonito que te puede pasar», confiesa. «No sabía que en Badajoz siga habiendo tanto racismo disfrazado». Así, lanza un mensaje claro a la sociedad: «Que apoyen a esa minoría que estamos luchando por conseguir nuestros derechos y nuestra igualdad». Y concluye: «No queremos privilegios especiales, solo igualdad de trato. Nada más».