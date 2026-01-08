La Filmoteca de Extremadura regresa a Badajoz con la película 'Urchin'

La Filmoteca de Extremadura regresa hoy a Badajoz con la proyección de 'Urchin', un drama británico dirigido por Harris Dickinson y ganador de dos premios del Festival de Cannes.

La actividad estará disponible en dos sesiones esta tarde, a las 18 y 20 horas, en la Factoría Joven, con el precio simbólico de un euro.

Un drama ambientado en Londres

Ambientada en Londres, Mike, un joven sin hogar, lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo.

Una propuesta con cinco ciclos

De esta forma, la Filmoteca de Extremadura arranca su programación de 2026 en la capital pacense, con proyecciones los martes y los jueves, todas en versión original subtitulada al español. La propuesta se compone de los ciclos 'Foco Festivales, 'Clásicos de la Filmoteca', 'Camino a los Goya', 'Derechos Humanos' y 'Cine Latinoamericano'.