Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

La exposición fotográfica Rituales de la Iberia Mágica se inaugura en la tarde del viernes en la sede de Fundación CB en Montesinos 22 en Badajoz dentro del Club Negativo Foto. Es el resultado de una década de trabajo del fotógrafo Víctor Manuel Pizarro (Malabo, Bioko, Guinea Ecuatorial, 1966), un proyecto visual que recorre la geografía de la península ibérica en busca de celebraciones ancestrales que han logrado sobrevivir al paso del tiempo. "Es el resultado de diez años de trabajo recorriendo toda la geografía de la Península Ibérica, buscando, intentando fotografiar fiestas ancestrales que se han preservado hasta nuestros días", explica el autor.

La muestra documenta rituales que, según Pizarro, "tienen un origen muy primitivo, incluso que se remonta al Neolítico, con la aparición de las primeras culturas de agricultores y de pastores", unas celebraciones ligadas a "esa necesidad de invocar la fertilidad para su propia supervivencia". El fotógrafo subraya que se trata de fiestas "donde ocurren cosas verdaderamente sorprendentes", muchas de ellas poco conocidas incluso para el público local.

"Todo es impactante"

Ante la pregunta sobre las imágenes más impactantes que encontrará el visitante, Pizarro es contundente: "Realmente creo que todo es impactante". La exposición se concibe como "un proyecto fotográfico donde cuento historias, donde aparecen muchos personajes, muchos rituales", unidos por un elemento común: la máscara. "Son absolutamente fundamentales en estas fiestas", señala, diferenciándolas de las carnavalescas actuales. "Al contrario de lo que ocurre con las máscaras de carnaval que usamos nosotros habitualmente, que las usamos para preservar nuestra identidad, nuestro anonimato, aquí no. Aquí la máscara no oculta, sino que representa".

Fotografía de los Volantes del Entroido Ribeirao de Chantada (Galicia). / Santi García

En este universo simbólico, el fotógrafo aclara que "el ser mascarado representa un papel protagonista en el ritual". Aunque muchas figuras presentan "aspecto demoníaco", Pizarro insiste en que "no tienen que ver nada con el demonio teológico, con el demonio cristiano, sino que simbolizan seres míticos, espíritus, dadores de la fertilidad y para renovar los ciclos de la naturaleza". En definitiva, recalca, "son seres benefactores".

Víctor Manuel Pizarro nació en 1966 en Guinea Ecuatorial, "en Santa Isabel, en Fernando Pó, en la etapa colonial española de ese momento". Su vínculo con la fotografía se remonta a la adolescencia: "En la fotografía llevo muchísimos años, desde los quince o dieciséis años. Es una afición que heredé de mi padre". Recuerda que "la primera cámara que usé precisamente fue la de mi padre, una alemana", germen de una pasión que hoy se centra en "los paisajes culturales, la arquitectura tradicional" y, especialmente, en este proyecto.

"El triángulo mágico de la península"

La exposición reúne alrededor de 45 fotografías. "Dieciséis de ellas van en gran formato, de un metro por setenta, y el resto de cincuenta por sesenta centímetros", detalla. Las imágenes representan unas 30 fiestas distintas, localizadas principalmente en lo que el autor denomina "el triángulo mágico de la Península Ibérica", formado por "el sur de Galicia, el noreste de Portugal, y el oeste de Castilla y León". Son lugares "en pequeñas aldeas de montañas muy perdidas, donde hay ancianos, donde hay arquitectura todavía tradicional y donde aúllan todavía los lobos en la sierra".

Extremadura también está presente en la muestra con celebraciones como "Las Carantoñas de Acehuche y El Entruejo, el Carnaval Hurdano". Este último, recuerda, "está considerado por los antropólogos como uno de los carnavales más auténticos de la península ibérica", mientras que Las Carantoñas "originalmente eran unas fiestas de solsticio de invierno, fiestas paganas, ahora sincretizadas por el cristianismo".

Fotografía del ritual de vestimenta de una carantoña en la población cacereña de Acehúche. / Santi García

Más allá del valor estético, la exposición lanza un mensaje de alerta. "Para conservar una fiesta hay que conocerla, primero", afirma Pizarro, quien advierte que "si hay algo que puede acabar con estas fiestas es el envejecimiento y el despoblamiento del mundo rural". El fotógrafo es claro: "Estos son actos sociales, que necesitan gente y sin gente no hay fiesta". Muchas de estas celebraciones, concluye, "están en peligro de extinción porque los pueblos están vacíos". Así, señala que la pérdida de estas tradiciones sería catastrófica, ya que "ni la Guerra Civil, ni el franquismo, ni nada ha podido con ellas". Una realidad que Rituales de la Iberia Mágica invita a mirar de frente y a valorar como parte esencial del patrimonio cultural común que podrá visitarse hasta el 29 de enero en la sede de Fundación CB en Badajoz.