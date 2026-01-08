Los Mirinda: «El jurado del Concurso de Murgas de Badajoz debería renovarse cada año»

Los Mirinda, una de las agrupaciones con mayor recorrido del Carnaval de Badajoz, regresa este año al Concurso de Murgas con la misma receta que les ha llevado al éxito otras veces: ganas, descaro y un repertorio pensado para que el público se divierta desde el primer minuto.

Esta murga no necesita presentación. Su nombre va inevitablemente ligado a algunos de los tipos más recordados del certamen, como aquel de beatas con el que lograron alzarse con el primer premio en 2024, una actuación que quedó grabada en la historia reciente del concurso. Lejos de conformarse, la murga vuelve este año con "nuevas energías" y nuevos refuerzos en sus filas.

Refuerzos carnavaleros

La principal novedad de esta edición llega en forma de tres fichajes carnavaleros que se suman a la agrupación. Se trata de Zahíno, procedente de Los Wáter; Carpín, de Esto es lo que hay; y Busta, de Dakipacasa. Incorporaciones que, aseguran, aportan aire fresco sin alterar la esencia del grupo. “Seguimos con muchas ganas de Carnaval”, resumen, convencidos de que el buen ambiente interno sigue siendo una de sus mayores fortalezas.

Pese a los cambios, el objetivo no varía. “Como todos los años, divertirnos”, explican. Una filosofía que conecta directamente con su manera de pisar el escenario y con una trayectoria que comenzó en 2004, cuando debutaron en el López de Ayala con el tipo de Super Mariano. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante, apoyado en un estilo reconocible y muy trabajado.

Un tipo para disfrutar

Sin querer desvelar demasiado sobre el tipo de este año, desde Los Mirinda lanzan una promesa: “Nosotros y la gente nos vamos a divertir”. Una declaración de intenciones que resume su forma de entender el Carnaval, donde el humor, la cercanía y la complicidad con el público son tan importantes como la crítica o la musicalidad.

Los Mirinda de beatas en 2024 (Badajoz). / Andrés Rodríguez

Para ellos, atuar en el López de Ayala sigue despertando sensaciones especiales: “Siempre tienes ese gusanillo de nervios; si no lo tuviéramos, no subiríamos”, reconocen. Un cosquilleo previo que, lejos de ser un obstáculo, se convierte en parte imprescindible del ritual carnavalero.

Mirada crítica al certamen

Desde dentro del concurso, Los Mirinda también aportan una visión crítica. Consideran que uno de los aspectos a mejorar sería la composición del jurado. “Cambiarlo todos los años y que no fueran o no procedieran de murgas que estén activas”, señalan, en una reflexión habitual dentro del colectivo.

Cuando se les pregunta por la mayor injusticia que puede darse en el certamen, responden con humor y autocrítica: “Que yo, el Bola, me equivoque en las letras”, bromean, fieles a ese tono desenfadado que también trasladan al escenario.

A la afición murguera, tanto a la que llena el teatro como a la que sigue el concurso desde casa, le piden sentido común y respeto. “Cuando pagas una entrada es para ver el espectáculo de principio a fin”, recuerdan, apelando al reconocimiento del trabajo de todas las agrupaciones.

Tipo, letra y musicalidad

Los Mirinda creen que su diferencia respecto a otras murgas está clara: el tipo, las letras y la musicalidad. Tres pilares que han sostenido su trayectoria y que les permitieron tocar techo en 2024 con aquel inolvidable primer premio vestidos de beatas.

Miembros de la murga Los Mirinda durante uno de los ensayos. / Cedida

Este Carnaval, vuelven al López de Ayala con la experiencia de quien ya lo ha ganado todo, pero con el hambre intacta de quien sigue subiendo al escenario para lo mismo que el primer día: disfrutar y hacer disfrutar.