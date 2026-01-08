Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

La murga Sa Tersiao apuesta por un tipo arriesgado y la calle para volver a conectar con el público de Badajoz

Tras debutar en 2018, este grupo mantiene su filosofía: disfrutar y hacer disfrutar, por lo que prefiere centrarse en la conexión con la gente más que en las puntuaciones del jurado

Miembros de Sa Tersiao, la murga de Talavera la Real (Badajoz).

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La murga Sa Tersiao, llegada desde Talavera la Real, encara una nueva edición del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz fiel a su manera de entender la fiesta: arriesgar, disfrutar y hacer disfrutar. Tras abrir el certamen el año pasado -una responsabilidad que no todos han tenido-, el grupo volverá a subirse al escenario del Teatro López de Ayala con un tipo que, según reconocen, es nuevo para ellos.

“Lo que llevamos este año es un tipo arriesgado para nosotros”, explican desde el grupo, que prefiere no adelantar detalles de una propuesta que, como es habitual, se descubrirá íntegramente sobre las tablas. El sorteo del sábado determinará el orden de actuación, una incógnita que siempre añade un punto más de nervios a los días previos.

Cambios naturales en el grupo

Como ocurre cada año, Sa Tersiao llega al concurso con movimientos en sus filas. “Hay bajas y altas, como todos los años. Son bajas importantes, pero el groso del grupo sigue dando guerra”, señalan. Un relevo natural que no ha alterado ni el sonido ni el ambiente interno, marcado por el compañerismo y el trabajo colectivo.

La murga Sa Tersiao representa un grupo de guardias civiles y gitanos en el López.

En 2026 se presentan bajo el nombre 'Perdón, que no me levante'. Eso sí, no habrá pistas. “No solemos darlas. Cada uno que piense lo que quiera con este título”, apuntan, manteniendo intacta la tradición murguera del misterio.

Disfrutar antes que competir

Lejos de obsesionarse con el resultado, el objetivo de Sa Tersiao sigue siendo claro. “Como cada año, disfrutar y que la gente disfrute con nosotros y de nosotros”, afirman. Una filosofía que encaja con su manera de vivir el Carnaval, más centrada en la conexión con el público que en la tabla de puntuaciones.

Actuar en el López de Ayala sigue siendo especial. “Lo mejor es soltar adrenalina y dar el pistoletazo de salida a unos grandes carnavales”, destacan. ¿Lo más complicado? “Las cosquillas y las mariposas antes de que se abra el telón”, una sensación compartida por veteranos y debutantes.

Visión crítica del certamen

Desde dentro del concurso, Sa Tersiao se muestra conciliadora. “Nos adaptamos a lo que recoja la Comisión de Murgas. Lo que se decida entre todos será bueno para el Carnaval”, aseguran. Eso sí, tienen claro cuál sería la mayor injusticia posible: “Un jurado que no escuche por sí mismo y se deje ayudar por opiniones o noticias de periodistas o comentaristas”.

A la afición murguera, tanto a la que llena el teatro como a la que sigue el certamen desde casa, le piden algo concreto: disfrutar. “Y pensar en todo el trabajo que hay detrás de 22 minutos de actuación: horas, días, meses… A veces algunos no ven más allá de si cantas mejor o peor”.

Identidad propia

Sa Tersiao debutó en el año 2018 y hasta el momento, no ha conseguido pasar de ronda. “El premio más importante es la risa y el aplauso del público año a año, la calle y el furgón son nuestro mejor punto”, confiesan.

Sa Tersiao durante una actuación en el López de Ayala de Badajoz.

Con ese espíritu, la murga talaverana vuelve a Badajoz dispuesta a demostrar que el Carnaval también se gana fuera del escenario.

