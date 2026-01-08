El Open de Extremadura XCO abre el año deportivo

El parque de Tres Arroyos será el escenario de la primera gran cita deportiva del año en Badajoz. El próximo domingo 11 de enero se celebrará el XCO Kazajoz Open Extremadura, una prueba de ciclismo de montaña organizada por el club pacense Kazajoz Team en colaboración con la Fundación Municipal de Deportes.

El evento fue presentado este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes, Juan Parejo; el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea; y el presidente del Kazajoz Team, José Antonio Sánchez. Durante la presentación se destacó la importancia de la prueba tanto a nivel deportivo como en la promoción del uso del parque de Tres Arroyos como espacio habitual para la práctica del deporte.

La competición dará comienzo a partir de las 10.00 en la margen izquierda del parque, junto a la ermita, y estará estructurada en dos pruebas diferenciadas. En primer lugar se disputará una carrera Mini XCO de promoción Judex, dirigida a niños y niñas de entre cinco y catorce años, con el objetivo de fomentar la cantera ciclista. A continuación tendrá lugar la prueba absoluta, cuya puntuación será válida para el Open de Extremadura, lo que garantiza la presencia de corredores de distintos puntos de la región.

En estos momentos, la organización cuenta con alrededor de 180 inscritos, aunque desde el Kazajoz Team confían en que la cifra aumente notablemente en los próximos días. El objetivo es alcanzar los 220 participantes, sin descartar llegar incluso a los 250 corredores, lo que supondría un importante éxito de participación.

Durante su intervención, el concejal de Deportes, Juan Parejo, puso en valor el entorno en el que se desarrolla la prueba y el trabajo del club organizador. «Eventos como este ponen en valor el parque de Tres Arroyos, un recinto que cada fin de semana se llena de deporte», señaló. Parejo felicitó al Kazajoz Team por su labor en la promoción del ciclismo en la ciudad y animó a los aficionados a acercarse el domingo al parque para disfrutar de la competición.

Por su parte, el presidente del Kazajoz Team, José Antonio Sánchez, mostró su satisfacción por organizar la primera prueba federada del club. «Hace una semana cumplimos cinco años y nunca habíamos afrontado un evento de esta magnitud. Creímos que este era el momento perfecto», explicó. Sánchez confirmó además la presencia de varias escuelas ciclistas y aseguró que, pese a las dificultades organizativas, la prueba está siendo un éxito en cuanto a inscripciones.

En relación con el circuito, desde la organización se destacó el intenso trabajo realizado durante las últimas semanas para dejarlo en las mejores condiciones posibles. «Los participantes se van a encontrar una auténtica alfombra», afirmó Sánchez, quien subrayó que iniciativas como esta contribuyen también al mantenimiento del parque y a su limpieza a largo plazo.

El acto lo cerró Rubén Galea, concejal de Parques y Jardines, quien definió Tres Arroyos como un recinto «prácticamente único en España» y defendió la necesidad de darle el máximo uso posible. Asimismo, tranquilizó sobre el estado del parque tras los incendios del pasado verano, asegurando que se encuentra «igual que antes» gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia.